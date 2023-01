Covid-19 en Chine : la France plaide pour "harmoniser" au niveau européen les mesures de précaution

"Nous aurons une discussion au niveau européen dans la semaine pour harmoniser le modèle de prise en charge" des voyageurs provenant de la Chine, assure ce dimanche le ministre de la Santé François Braun. Depuis ce dimanche matin, dans les aéroports français, des tests aléatoires sont proposés à ces voyageurs, contraints désormais de porter le masque, puis à partir du 5 janvier les passagers provenant de Chine devront obligatoirement présenter un test négatif de moins de 48 heures pour entrer sur le territoire français. Le ministre de la Santé soutient que la France "poussera pour que cette méthodologie soit prise sur l'ensemble des pays de l'Union européenne".

Ces dispositifs doivent durer jusqu'au 31 janvier 2023, "mais s'ils doivent être prolongés, ils le seront", prévient François Braun. Le ministre de la Santé précise que ces mesures sont prises "pour protéger les Français de l'émergence possible d'un nouveau variant vu le nombre de cas qu'il y a en Chine".

Il ne s'agit pas pour autant d'un "contrôle qui empêcherait des citoyens d'entrer sur notre territoire". Si des touristes se révèlent positifs au coronavirus à leur arrivée en France, François Braun assure qu'ils auront "des consignes d'isolement". Ces tests permettront plutôt "un contrôle plus scientifique pour suivre de manière précise les différents variants". Le ministre de la Santé précise que l'Italie a mené des tests sur l'ensemble d'un avion provenant de Chine et a identifié uniquement des variants "pour l'instant connus sur le sol français et que nous croisons tous les jours".

"On parle de quelques centaines de personnes par semaine", assure le ministre des Transports

"On parle de quelques centaines de personnes par semaine", précise ce dimanche le ministre des Transports Clément Beaune, en déplacement à l'aéroport de Paris-Charles de Gaulle. La mise en place de ces tests et l'obligation du port du masque pour les passagers âgés de 6 ans et plus "se justifient parce que les vols à destination de l'Europe depuis la Chine vont augmenter progressivement dans les prochaines semaines" en raison de la levée des restrictions sanitaires en Chine le 8 janvier, avance Clément Beaune.

Actuellement **"***six vols provenant de Chine arrivent de manière hebdomadaire en France, voire dix si on inclut les vols à partir de Hong Kong"*. Cela représente "3 000 passagers par semaine", dont certains "ne sont passés par le territoire chinois et d'autres qui ne resteront pas sur le territoire français parce qu'ils sont simplement en correspondance", précise Clément Beaune. Mais Clément Beaune estime ainsi que d'ici début février "500 à 600 passagers supplémentaires par semaine seront présents sur le territoire".