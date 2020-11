Covid-19 : en Corrèze l'hôpital de Brive unit ses forces avec tous les acteurs de la santé

Comme en Haute-Vienne les hôpitaux de la Corrèze s'organisent avec les cliniques du département pour faire face à l'afflux de patients Covid qui ne cessent d'augmenter ces derniers jours. Le centre hospitalier de Brive qui accueille les cas les plus graves se réorganise.

La Corrèze n'est pas épargnée par l'épidémie et la situation risque de devenir cruciale dans les prochains jours a précisé ce jeudi depuis le centre hospitalier de Brive Sophie Girard, la directrice de l'ARS en Corrèze. "Nous sommes au maximum de notre équilibre" a t-elle souligné face à la courbe du nombre de cas qui ne cesse d'augmenter surtout ces 15 derniers jours dans le département. En Corrèze 73 patients Covid sont actuellement hospitalisés dont 9 en réanimation.

Le centre hospitalier de Brive en première ligne

C'est le centre hospitalier de Brive qui prend en charge les cas les cas les plus graves dans son service de réanimation. Un service de 27 lits qui peut se retrouver vite saturé. Pour exemple mercredi 9 lits étaient occupés par des patients Covid et 15 par les autres patients. Il ne restait donc plus que 3 lits. Mais ce qui change par rapport au printemps dernier, c'est que les patients Covid restent en moyenne une vingtaine de jours en réanimation contre une cinquantaine auparavant.

Des déprogrammations qui devraient augmenter

Au centre hospitalier de Brive "On a déjà dû fermer 12 lits notamment en chirurgie pour libérer du personnel" explique le directeur de l'établissement François Gauthiez. Et aujourd'hui 20 % des interventions les moins urgentes sont déprogrammées. Pour l'instant l'activité ambulatoire est maintenue. Mais ce n'est peut être que provisoire au vu de la situation qui continue de se dégrader.

En Corrèze aussi la Covid 19 continue de se propager avec un taux d'incidence ce mercredi de 284 % pour 100 000 habitants.