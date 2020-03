Covid-19 en Corrèze : une malade est guérie, 560 salariés sont en chômage partiel

La préfecture et l'antenne de l'Agence Régionale de Santé en Corrèze viennent de tenir ce jeudi, pour respecter le confinement, une audioconférence avec la presse pour faire le point sur toutes les conséquences liées à la pandémie de coronavirus dans le département.

1. Une guérie, un hospitalisé, onze cas confirmés

Sur le plan sanitaire, onze cas sont confirmés dans le département depuis les quatre nouveaux qui se sont ajoutés à la liste ce jeudi matin. Il a été indiqué qu'il s'agissait de personnels soignants de l'hôpital de Tulle, " infirmiers et aide-soignants ", qui ont été " plus ou moins en contact " avec le médecin qui fait figure de deuxième cas avéré dans le département le 9 mars dernier. Les autres soignants de l'hôpital de Tulle, en contact avec leurs collègues malades, ne sont pas mis en quarantaine par précaution " conformément à ce qui se passe au niveau national " explique Sophie Girard, pour l'Agence Régionale de Santé. " Tout le monde porte un masque pendant 14 jours et doit s'auto-surveiller. Les personnels sont formés et informés pour cela, car il n'est pas possible de confiner tout le monde sinon il n'y aura plus de soignants ". Parmi les personnes déjà contaminées, une est guérie. Il s'agit de la femme de 60 ans rentrée d'un voyage à Cuba, première victime du coronavirus en Limousin. Seul un malade est hospitalisé, il s'agit de l'homme d'une quarantaine d'années originaire de Beaulieu sur Dordogne et rentré d'un séjour en Catalogne dont le cas a été confirmé ce mercredi. Son cas n'inspire pas particulièrement d'inquiétude mais il est suivi car souffrant d'autres pathologies. Les autres sont confinés à leur domicile. " Je tiens à souligner qu'aucun patient de l'hôpital de Tulle " ne fait partie des victimes martèle Sophie Girard, car ce centre hospitalier concentre à lui seuls sept des onze malades recensés en Corrèze. " Toutes les mesures sont prises en interne, et renforcées régulièrement. Nous suivons de très près l'évolution de la situation ".

2. Les forces de l'ordre ont dressé 17 contraventions jeudi

Les contrôles se multiplient au sujet du nécessaire confinement pour ne pas propager la maladie. " Il ne doit pas être pris à la légère " indique Frédéric Veau, préfet de la Corrèze, " il y a des contrôles fixes et mobiles que l'on va poursuivre, c'est important. Désormais, on est passé au stade de la répression quand les consignes ne sont pas respectées ". Il indique que 17 contraventions ont été dressées ce jeudi sur tout le territoire de la Corrèze.

3. Le chômage partiel concerne 560 salariés

Le préfet de la Corrèze a également fait le point sur la situation économique. " L'impact sera significatif " dit-il, tout en détaillant les chiffres. Ainsi, " 44 entreprises qui représentent 560 emplois " ont formulé une demande pour la mise en place de chômage partiel, comme cela a été rendu possible par de nouvelles dispositions précisées par Emmanuel Macron. " Mais, quand le télétravail n'est pas possible, la continuité d'activité doit se faire " reprend Frédéric Veau, indiquant notamment " que le secteur du BTP - génie civil a décidé unilatéralement au niveau national de stopper son activité ". Par ailleurs, une plateforme unique avec les trois chambres consulaires (commerce, métiers et artisanat, agriculture) a été mise en place pour accompagner les entreprises avec des fiches actions dédiées en fonction des situations.

4. La distribution des masques pour les professionnels de santé a débuté

Sophie Girard, pour l'Agence Régionale de Santé, a indiqué que la distribution des masques pour les professionnels de santé a débuté. " Les premières ont eu lieu ce mercredi et se sont poursuivies ce jeudi ". Elle a précisé les propos tenus ce jeudi sur France Bleu Limousin par le président du conseil de l'Ordre des médecins. Elle indique que " les médecins, infirmièr.e.s et pharmacien.ne.s " sont dotés dans un premier temps, avec un quota bien précis pour chaque professionnel en fonction de sa corporation, " ensuite viendront les autres professionnels de santé " quand il y aura des réapprovisionnements. A ce titre, toutes les structures disposant de masques en réserve, même périmés, sont invités à les remettre à l'Agence Régionale de Santé.