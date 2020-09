COVID-19 en Corse : "On pourrait espérer un fléchissement, mais c'est très difficile à dire".

On approche les 900 cas de coronavirus en Corse depuis le 1er Juillet. 895, dénombrait exactement hier l'ARS dans son bulletin journalier. 77 nouveaux cas se sont déclarés en vingt-quatre heures, ce mardi.

La situation est préoccupante, avec la formation de plusieurs clusters, dans des familles (Purtivechju, Tralonca), des milieux professionnels, sportifs (GFCA Volley, GFCA Handball) ou en EHPAD (Furiani). Une première classe d'école a aussi dû être fermée provisoirement, à Furiani, après la détection du coronavirus chez un élève de CE1.

La vigilance doit rester de mise, notamment afin de préserver les personnes âgées. Selon l'ARS, les + de 60 ans représentent depuis le début de l'été une infime partie des contaminés, 14% environ, contre 50% chez les moins de 30 ans.

Pouvoir continuer à visiter nos aînés

Le Dr Anne - Marie Mac Kenzie, médecin responsable de la veille sanitaire à l'agence régionale de santé, estime que le risque pour les personnes âgées est plus gérable qu'auparavant.

"Je pense qu'on a fait d'énorme progrès dans la prévention. Arrêter complètement les visites, c'est très dur pour les personnes âgées. Maintenir des liens familiaux et sociaux est possible, mais avec des mesures drastiques au niveau des gestes-barrières".

Réduction de la durée d'isolement

Cela dit, Selon l'ARS, impossible de comparer cette fin d'été à la période précédent le mois de mars. A l'époque, on ne réalisait que peu de tests, et les soignants étaient prioritaires. Désormais, on en réalise plus de 9 000 par semaine. Quid des mois à venir ?

"On pourrait espérer qu'il y ait un peut-être un fléchissement de la courbe par la diminution des soirées festives, et parce que maintenant les touristes sont partis. De plus, les résidents corses sont très conscients de l'importance des mesures-barrières, mais c'est très difficile à dire", se limite à répondre la responsable de la veille sanitaire de l'ARS de Corse.

Le Dr Anne-Marie Mac Kenzie jugerait, par ailleurs, logique de réduire la durée de la quarantaine de 14 à 7 jours, au vu de la période d'apparition des symptômes telle qu'on la connaît aujourd'hui. Cela pourrait être décidé ce vendredi par le gouvernement lors d'un Conseil de défense.

Exemple de bons chiffres pour finir, sur 98 tests réalisés en 2 jours sur des résidents de la plaine Orientale, tous les résultats se sont révélés négatif (source : ARS).