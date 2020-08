Covid-19: en Côte-d'Or: "Pour cette rentrée faites-vous dépister !"

Vous rentrez de vacances ? allez vous faire dépister. C'est la consigne de l'Agence Régionale de Santé et de la Prefecture de Côte-d'Or. Nous sommes de plus en plus nombreux à être porteur du coronavirus sans en déclarer les symptômes, et on met en danger les personnes fragiles.

Et si à la veille de cette rentrée, on passait par la case dépistage ? C'est le souhait de l'Agence Régionale de Santé (ARS) et de la Préfecture de Côte d'Or, alors que l'épidémie connait un nouveau "rebond" dans notre région.

"En 7 jours, sur 22.850 personnes testées en Bourgogne Franche-Comté, nous avons relevé 452 cas positifs, commente Aline Guibelin , déléguée départementale de l'ARS pour la Côte-d'Or. Bon nombre de ces nouveaux cas concernent les 15-25 ans qui sont porteurs du virus sans en avoir déclaré les symptômes. D'ailleurs on estime que 80% des personnes positives sont asymptomatiques. Il faut cependant les traiter, car elles peuvent contaminer à leur tour des personnes âgées ou fragiles."

On pousse la porte des Labos

Depuis le début de l'été, on peut aller se faire dépister directement dans un laboratoire public ou privé sans ordonnance de son médecin. Il faut juste prendre rendez-vous. La liste des laboratoires qui effectuent ces tests se trouve sur le site de l'ARS. Ce sont des tests avec un écouvillon dans le nez, on connait le résultat en 24h. C'est rapide et sans frais, puisque tout est pris en charge par l'assurance-maladie.

"Situation inquiétante mais pas alarmante"

"Aujourd'hui, le virus circule toujours, et il est actif, puisque nous comptons de plus en plus de cas positifs, assure Aline Guibelin, mais comme nous sommes face à une population qui n'a pas déclaré de symptômes, le nombre d'hospitalisations reste limité. Nous avons 3 personnes hospitalisées en Côte-d'Or dont une en réanimation. La situation est inquiétante, mais pas alarmante: compte tenu de la présence du virus, il faut continuer a porter le masque et respecter les gestes barrières afin de protéger les plus fragiles et éviter de se retrouver dans une situation similaire au printemps."

Deux opérations de dépistage ce samedi en Côte-d'Or

Une campagne de dépistage est organisée ce samedi matin à Talant. Elle se déroule de 8H30 à 12h30. Les chapiteaux de la Croix Rouge sont installés à l’intérieur de la salle Michelet, 2 allée Félix Poussineau.

Jusqu’à une heure et demie de queue le 22 juillet à Talant pour se faire dépister © Radio France - Olivier Estran

Cette campagne est accessible à tous et sans rendez-vous. Il faut simplement venir avec une pièce d’identité et sa carte vitale. Armez vous aussi de patience, il y a un mois, certaines personnes ont fait une heure et demi de queue pour la même opération à Talant.

Une autre opération à lieu ce samedi à Nuits-Saint-Georges, de 14h00 à 18h00, Salle Santona, Parking des Buttes

Et pour les jours à venir, vous trouvez ici tous les rendez-vous proposés dans la région jusqu'au 12 septembre.