Covid-19 : en Creuse, le taux d'incidence baisse drastiquement

En plein cœur de l'hiver, on aurait pu s'attendre à une remontée du nombre de cas de contaminations. C'est pourtant tout l'inverse qui est en train de se produire. L'épidémie de Covid-19 marque le pas en France, et le virus circule avec beaucoup de moins de virulence qu'au mois de décembre, en pleine neuvième vague.

En Creuse, selon Santé publique France , le taux d'incidence est désormais de 31 cas pour 100 000 habitants. On passe donc sous le cap des 50 cas, alors qu'il y a un mois, ce même taux dépassait les 860 cas dans le département. Une baisse spectaculaire, le taux de reproduction du virus avoisinant maintenant la barre des 0,5 sur les sept derniers jours. Ce qui veut dire qu'une personne testée positive a nettement moins de chances de transmettre la maladie.

"La grippe devient plus préoccupante que le Covid"

Face à ce nouveau rapport de force, "la grippe devient plus préoccupante que le Covid-19", pour Pascal Lebreton, pharmacien à Guéret. "Ce qui est aussi encourageant, c'est qu'il y a encore chez les plus âgés le réflexe de la vaccination pour maintenir son immunité".

Signe que les temps changent, les employés de la pharmacie Lebreton, située juste à côté du centre commercial Leclerc à Guéret, n'ont plus besoin de porter le masque dans l'officine. Depuis ce lundi 23 janvier, Pascal Lebreton leur laisse le choix. "On ne met le masque que dans une situation particulière (vaccination, contact avec un malade), mais sinon on ne le porte plus".

Ce qui n'empêche pas, en cas de doute, sur son état de santé ou celui d'un proche, de remettre le masque pour garder les bons réflexes, ceux acquis durant la période de pandémie.