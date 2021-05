Covid-19 en Dordogne : au moins quatre classes fermées à l'école de Champcevinel

De nouveaux cas de coronavirus ont été détectés à l'école de Champcevinel. Deux enfants de la grande section de la maternelle ont été testés positifs jeudi. Bien qu’asymptomatiques, leur classe est fermée jusqu'au 28 mai inclus explique Christian Lecomte le maire.

A l'école élémentaire, soumise à des tests collectifs vendredi, il y a aussi des enfants positifs dans trois classes (CM2, CM1-CM2 et CE1-CE2) Là aussi, l'Inspection Académique et l'Agence Régionale de Santé ont choisi de fermer les classes au moins jusqu'au 28.

L'école fermée à Excideuil

La semaine dernière, les écoles maternelles et primaires d'Excideuil ont fermé leurs portes. Des adultes, enseignants et agents communaux, ont été testés positifs au Covid-19. Tous les enfants et les autres adultes sont à l'isolement. Les cas contacts doivent se faire tester cette semaine.