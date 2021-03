Covid-19 en Dordogne : l'hôpital de Périgueux se prépare à accueillir des malades d'Ile-de-France

Entre 40 et 60 patients Covid en réanimation venus d’Île-de-France vont arriver en Nouvelle-Aquitaine dans les prochaines semaines a annoncé l'Agence Régionale de Santé ce week-end. L'appel a été entendu par l'hôpital de Périgueux. L'établissement se prépare.

Oui, l'hôpital de Périgueux va accueillir prochainement des patients en réanimation venus des établissements de santé franciliens. L'Agence Régionale de Santé a demandé à tous les hôpitaux de Nouvelle-Aquitaine de se préparer. L'objectif est, bien sûr, de désengorger les services de réanimations d’Île-de-France.

"Pouvoir les accueillir dans les meilleures conditions"

"Nous sommes dans une phase de préparation, de concertations avec l'ensemble des établissements du territoire qui peuvent accueillir des patients dans le cadre de l'activité de soins critiques" explique Stéphanie Jonas, directrice adjointe du CH de Périgueux. Elle poursuit : "Nous mettons en place des paliers de déprogrammation, pour les accueillir dans les meilleures conditions, en veillant à maintenir les soins que l'on ne peut pas décaler comme les urgences et la cancérologie". Ces déprogrammations permettent de "renforcer les ressources humaines sur les services de réanimation". La direction de l'hôpital ne veut pas aller au-delà de 40% de déprogrammation pour assurer les soins nécessaires.

20% de l'activité chirurgie est actuellement déprogrammée dans tous les établissements pour maintenir un nombre de lits de réanimation - Stéphanie Jonas

Quelle capacité de lits de réanimation à Périgueux ?

Pour le moment, l'hôpital de Périgueux a une capacité de 19 lits de réanimation. 14 sont occupés actuellement. En déprogrammant certaines opérations et donc en mobilisant plus de soignants, "nous pouvons monter jusqu'à 27 lits à condition de déprogrammer davantage" indique Stéphanie Jonas. Certains patients en soins intensifs, qui sont toujours traités pour des pathologies liées au Covid-19 mais qui ne sont plus dans sa phase aiguë, pourront être transférés à l'hôpital de Bergerac ou à la clinique Francheville.

Ces patients gravement malades du coronavirus pourraient arriver en Dordogne dans le courant de la semaine, jeudi ou vendredi. L'hôpital de Périgueux n'en connait pas le nombre exact. Selon l'ARS, ces transferts dépendent "de l’accord donné ou non par les familles des patients".

En avril 2020, un patient en réanimation avait été transféré d'Ile-de-France jusqu'à Périgueux. Deux patients étaient arrivés de Lyon en novembre dernier.

Quels transferts en Nouvelle-Aquitaine ?

Deux patients, venus de la région parisienne, ont été transférés ce dimanche au CHU de Bordeaux. Trois transferts sont prévus ce mercredi : deux malades en réanimation vont arriver au CHU de Poitiers, un autre à l'hôpital de Niort.