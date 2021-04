Covid-19 en Dordogne : la barre des 200 morts à l'hôpital franchie dans notre département

Le 11 février dernier, la Dordogne déplorait plus de 100 morts du Covid-19 dans les hôpitaux du département. Deux mois et demi plus tard, le bilan a doublé. Ce sont désormais 200 personnes qui sont mortes des suites de la maladie à l'hôpital. La barre symbolique a été franchie ce mardi, avec un décès supplémentaire recensé par Santé Publique France. Ce chiffre ne prend pas en compte les personnes mortes dans les EHPAD, les EMS (établissements médico-sociaux) et les USLD (unité de soins longue durée).

En parallèle, le nombre de patients hospitalisés est en baisse en Périgord. Ce mardi, Santé Publique France compte 129 personnes dans les services Covid-19, soit cinq de moins en 24h. La pression sur les services de réanimation est également en baisse, avec douze patients (un de moins en 24h).

Plus d'un quart de la population de Dordogne a reçu au moins une dose de vaccin

Le nombre de nouveaux cas détectés chaque jour est également en baisse. Le taux d'incidence s'établissait à 206 le 24 avril dernier, après avoir atteint 340 le 31 mars dernier, son plus haut niveau depuis le début de l'épidémie. Le taux de reproduction du virus, c'est-à-dire le nombre de personnes contaminées par chaque malade, est désormais inférieur à 1, puisqu'il était de 0,99 le 22 avril.

En ce qui concerne la vaccination, 108 461 personnes ont déjà reçu au moins une dose (+1 257 en 24h), soit 26,6% de la population, et 39 369 ont reçu les deux (+1 479 en 24h), soit 9,6% de la population.