Covid-19 en Dordogne : nouveau week-end de vaccination sans rendez-vous à Périgueux

Déjà lors du week-end du 14 et 15 août, le centre de vaccination de l'hôpital de Périgueux a ouvert des créneaux sans rendez-vous : ainsi, plus de 200 personnes ont pu se faire vacciner en deux jours, avec le vaccin Pfizer. Le centre de vaccination de la Filature ouvre à nouveau ses portes sans rendez-vous ce samedi 21 et 22 août de 8h30 et 13 heures et de 14 heures à 18 heures.

En parallèle, les injections avec prise de rendez-vous se poursuivent normalement. En dehors de ces deux journées, il est possible de réserver un créneau sur le site internet Doctolib.