Covid-19 en Dordogne : "Pour le moment, la situation est tenable" selon le directeur de l'hôpital de Périgueux

On compte ce mercredi treize patients Covid de plus dans les hôpitaux de Dordogne, 146 au total, dont une augmentation dans les services de réanimation. Le directeur de l'hôpital de Périgueux, qui part à Angoulême après huit ans à son poste, fait le point sur la situation pour France Bleu Périgord.

Après huit ans à la tête de l'hôpital de Périgueux, son directeur Thierry Lefebvre s'en va pour diriger celui d'Angoulême. Il laisse derrière lui un établissement en bonne santé financière, rénové depuis la fin de la deuxième tranche des travaux, et avec des chiffres conséquents (2019) : 2500 salariés, 200 millions d'euros de budget, près de 37 000 séjours, plus de 113 000 consultations et de 1 500 naissances. Mais il le quitte en pleine crise sanitaire. Il était l'invité de France Bleu Périgord ce mercredi matin.

France Bleu : On compte ce mercredi matin 146 patients Covid dans les hôpitaux de Dordogne. Parmi eux, 19 sont en réanimation, ce qui représente 62% des capacités du département. Est ce que cette situation est tenable, vu l'augmentation du nombre de deux cas qu'on a connu ces dernières semaines ?

Thierry Lefebvre : C'est clair qu'il y a une petite accélération qui nous conduit cette semaine à majorer nos capacités de quelques lits de réanimation supplémentaires pour être à même de faire face aux admissions puisque parallèlement, nous avons aussi très grosse occupation de nos lits de réanimation par d'autres patients qui ne souffrent pas de la pathologie Covid. Pour le moment, la situation est tenable puisqu'aux capacités de réanimation de l'hôpital de Périgueux s'ajoutent celles de la clinique Francheville et de l'hôpital de Bergerac. Nous avons un suivi quotidien et coordonné entre ces trois établissements.

Si jamais il fallait encore augmenter les capacités, nous avons un plan pour le faire, mais dans l'immédiat nous sommes en capacité de répondre aux besoins.

Vous pouvez augmenter les capacités en réanimation, vous avez annulé en quelques jours 40% des interventions chirurgicales prévues. Vous étiez prêts pour cette troisième vague, contrairement à la première ?

À l'origine de la première vague, il faut rappeler que nous avions complètement déprogrammé toute l'activité de l'hôpital. Heureusement, l'hôpital et la région ont été relativement épargnés. Nous avons été amenés à mettre ce plan en œuvre dès le mois de novembre, lors de la deuxième vague. Nous étions tout à fait prêts à affronter ces éléments actuellement.

Est ce que la pandémie va avoir des effets sur les finances de l'hôpital ?

Elle met à mal les finances de l'hôpital de par la nécessité d'augmenter de manière conséquente la masse salariale, de faire face à des achats de protection, de matériel, de matériel de laboratoire, etc. Cette situation est à peu près maîtrisée puisque nous avons eu la chance en 2020, et j'espère que ce sera le cas en 2021, d'avoir des compensations de la part de l'Assurance maladie, notamment en ce qui concerne les déprogrammations d'activité que nous avons été amenés à faire, donc on devrait terminer l'année 2020 globalement à l'équilibre, et je l'espère bien évidemment pour 2021. Ce qui fait une situation budgétaire équilibrée et légèrement excédentaire depuis cinq ans pour l'établissement. Cette situation a permis aussi de conforter la capacité d'investissement de l'établissement et de pouvoir réaliser sa modernisation, notamment en limitant au maximum le recours à l'emprunt.

L'hôpital de Périgueux est en bonne santé financière, il n'est pas surendetté contrairement à d'autres établissements de Nouvelle-Aquitaine. Est-ce que ça veut dire que cette modernisation, et notamment la deuxième tranche des travaux, s'est faite un peu au rabais ? Est-ce que les capacités de l'hôpital de Périgueux actuellement sont suffisantes, ou est-ce qu'on aurait pu faire davantage de travaux, quitte à s'endetter un peu plus ?

Non, les capacités de l'établissement suffisantes. D'autant que entre le moment où la deuxième tranche a été validée par les pouvoirs publics et sa réalisation, l'établissement a pu consolider ses capacités de médecine et ses capacités de soins critiques, et on s'en réjouit aujourd'hui avec la crise pandémique. Sa capacité d'hospitalisation est tout à fait adaptée au mode de prise en charge d'aujourd'hui.

Vous arriviez de Poitiers, vous avez passé huit ans à Périgueux, vous partez à Angoulême : vous trouvez les Périgourdins en bonne santé ?

C'est une population qui a besoin d'augmenter son recours au système de soins. Un des éléments importants sur les années qui se sont écroulés, c'était d'essayer de développer des actions de santé publique et des actions de prévention pour éviter les hospitalisations de demain.