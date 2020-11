Covid-19 en Dordogne : un Périgourdin témoigne sur Facebook après la mort de son père

Au revoir Papa. C'est avec ces quelques mots que cet architecte périgourdin a voulu rendre hommage à son père décédé du Covid-19. Mais ce post publié le 28 octobre dernier ne se limite pas à cette tendre et triste déclaration. Paul a aussi voulu alerter et prévenir ses amis sur la dangerosité du virus qui s'est invité dans une réunion familiale. La promesse d'un séjour heureux avec petits-enfants, parents et grands-parents au bord de l'océan à Mimizan s'est transformée en cauchemar. Une première poussée de fièvre sans conséquence a déclenché une série de tests pour toute la famille, largement positifs.

La pire grippe de ma vie

Paul tombe salement malade, dix à douze jours alité sans manger, il perdra près de 15 kilos. Sa tension chute, il ne tient pas debout, perd sa voix, son souffle, mais échappe aux complications respiratoires. Sa mère, positive elle aussi à 77 ans, encaisse comme elle peut, et se remet péniblement. Son père, 85 ans, est très fatigué, trop fatigué. Hospitalisé à Dax, il n'y survivra pas.

Paul a été très malade à cause du Covid, son père n'y a pas survécu. Copier

Ça n'arrive pas qu'aux autres.

Si Paul a tenu a rendre public ce témoignage c'est pour que chacun comprenne que cela n'arrive pas qu'aux autres. Et qu'il faut prendre soin de soi, de ceux qui nous sont chers, et même de ceux que l'on ne connait pas. Et il conseille à tous de limiter les sorties au strict minimum, de limiter les contacts. C'est pénible dit-il, mais des jours meilleurs sont devant nous. Histoire de terminer sur une note plus positive malgré l'épreuve traversée par sa famille.

Quatre des membres de la famille de cet architecte périgourdin ont été contaminés Copier

Son post a déjà été partagé plus de 6.000 fois.