Covid-19 en Dordogne : un service médecine Covid a vu le jour à l'hôpital privé Francheville à Périgueux

A Périgueux en Dordogne, l'hôpital privé Francheville travaille main dans la main avec le centre hospitalier de la ville pour gérer au mieux l'épidémie de coronavirus. Les deux établissements se sont répartis les rôles, et fonctionnent selon le principe des vases communicants.

"Les patients Covid qui relèvent d'une réanimation sont en priorité hospitalisés dans le service réanimation du centre hospitalier explique Pierre Malterre, le directeur général du groupe Francheville Périgord Santé. Nous venons en soutien par des transferts de patients de l'hôpital vers l'hôpital privé Francheville. Il s'agit par exemple de post-chirurgie ou de post-médecine lourde pour les décharger en réanimation ou en fin de réanimation ou de de patients non-Covid en réanimation. Ce dispositif convenu avec l'hôpital de Périgueux fonctionne parfaitement depuis six à sept mois au bénéfice de la population" estime Pierre Malterre.

Pierre Malterre, directeur général du groupe Francheville Périgord Santé © Radio France - Emmanuel Claverie

Une unité de médecine Covid a été créée

Mais ai vu de l'augmentation attendue du nombre de cas, l'hôpital privé Francheville a complété son dispositif pour faire face à la deuxième vague. "Toujours en coordination avec le centre hospitalier, précise Pierre Malterre, nous avons depuis quelques semaines complété notre dispositif. Nous avons obtenu une autorisation dérogatoire de réanimation pour upgrader notre unité de surveillance continue. En tant que de besoin, nous serions en mesure d'hospitaliser six à douze patients en réanimation.

La deuxième chose, c'est que nous avons ouvert un secteur de médecine Covid, qui comprend dans un premier temps 15 lits et qu'on peut éventuellement étendre à une trentaine de lits".

Situé au premier étage, le service Covid-19 a été installé dans les nouveaux locaux de l’hôpital privé Francheville © Radio France - Emmanuel Claverie

"Ce service sert principalement à accueillir les patients qui entrent en hospitalisation pour des problèmes chirurgicaux ou traumatiques et dont on ne connait pas le statut Covid" précise le docteur Bruno Hammel. Ce généraliste, médecin de ville, s'est porté volontaire pour prendre en charge l'unité médecine Covid de l'hôpital privé Francheville. "Ils sont donc mis dans un secteur partiel d'attente. Quand les tests sont positifs ce qui arrive plus souvent qu'on ne le voudrait ces derniers jours, nous avons à gérer d'une part la positivité au Covid-19, et de l'autre la pathologie pour laquelle la personne est hospitalisée".

Mais ce service de médecine-Covid sert également à mettre sous surveillance des personnes contaminées dont l'état ne nécessite pas encore de réanimation, mais également des personnes en fin de réanimation, de retour du centre hospitalier.

Le docteur Bruno Hammel en charge du service médecine-Covid de l’hôpital privé Francheville de Périgueux © Radio France - Emmanuel Claverie

Une fin de mois de novembre critique en Dordogne

Pour l'instant, le service de médecine Covid de l'hôpital privé Francheville est loin de la saturation avec quatre personnes seulement hospitalisées. Mais le docteur Bruno Hammel préfère se montrer prudent. "Tous les indicateurs montrent que fin novembre va être pour la Dordogne une période particulièrement compliquée. Il faut éviter de s'endormir sur nos lauriers. Nous sommes dans une période où on a l'impression que tout tient le coup mais il faut peu de chose. La période de Toussaint a valu une recrudescence de cas, avec des clusters qui se sont formés autour de ces fêtes. Je pense qu'il faudra peu de choses pour qu'on arrive au delà de la ligne de flottaison du navire" met-il en garde.