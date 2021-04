Covid-19 en Ehpad : pourquoi la vaccination n'empêche pas complètement les clusters voire les morts

Dernièrement, des cas de clusters et même des décès dûs au Covid-19 ont été rapportés en Occitanie alors que le taux de vaccination y serait de 99% désormais. La circulation du virus et la mortalité a drastiquement chuté rappelle l'Agence régionale de santé, mais il reste des exceptions.

Ils sont rares désormais, mais ils surprennent alors que les autorités se félicitent d'avoir vacciner la totalité ou presque des résidents en Ehpad. Les cas positifs et les formes graves de la maladie existent, malgré la vaccination. Et il y a encore de rares cas de décès du Covid-19 dans les établissements pour personnes âgées.

Le vaccin n'empêche pas d'être contaminé et contaminant

Près de Toulouse cette semaine, dans un Ehpad à Balma, la résidence Marie Lehmann, 26 des 77 résidents ont été dépistés positifs au Covid-19 et l'un d'eux est décédé confirme l'ARS. Pourtant la campagne de vaccination y a débuté au mois de février, 92% des pensionnaires sont immunisés, 84% si on ne compte que ceux qui ont reçu les deux doses. La couverture vaccinale n'est donc pas totale.

D'autres clusters ont récemment été enregistrés dans des établissements comme à Prayssac dans le Lot avec 36 cas et trois décès pour une couverture vaccinale proche de 90% rapporte La Dépêche.

Les formes graves de la maladie dans les Ehpad et les décès du au Covid-19 sont à présent très très peu nombreux, par rapport aux précédentes vagues.

Interrogé sur ces cas récents, l'ARS Occitanie n'a pas été en mesure de donner les derniers chiffres de mortalité dans les Ehpad. Mais son directeur Pierre Ricordeau minimise ces cas rares, des "exceptions" et rappelle que la vaccination prévient les formes graves de la maladie, mais pas à 100%, et n'empêche pas d'être contaminé et de contaminer. "Certains résidents ont été vaccinés très récemment et le personnel n'est pas forcément immunisé", rajoute t-il.

Les derniers chiffres de la vaccination en Occitanie

En Occitanie, sur les 880 Ehpad et unités de soins de longue durées, 99% des résidents ont été vaccinés assure l'ARS. Mais c'est un chiffre qui ne prend en compte que la première dose. Par ailleurs, dans notre région 78% des plus de 75 ans et 27% de la population adulte a eu accès à une première injection.

Dans la région, on a atteint le chiffre de 258.000 personnes vaccinées la semaine du 12 avril, soit 30% que la semaine précédente. Et on devrait s'approche des 320.000 doses livrées par semaine fin mai. 75% des injections se font avec le vaccin Pfizer, tandis que l'AstraZeneca est utilisé dans 19% des cas.

Les centres de vaccination assurent plus de la moitié des opérations désormais, loin devant les cabinets médicaux et les officines de pharmacie (18%).