Covid-19 : en Haute-Garonne, un taux d'incidence à plus de 1000 chez les 20-30 ans

La quatrième vague de l'épidémie du Covid-19 est de plus en plus forte en Occitanie, et notamment en Haute-Garonne. Ce mercredi 28 juillet, un taux d'incidence supérieur à 1000 a été relevé chez les 20-30 ans. Les autorités ont décidé de passer à la vitesse supérieure concernant le port du masque.

Depuis le mardi 20 juillet dernier, un arrêté préfectoral oblige le port du masque dans l'hypercentre de Toulouse. Une mesure prise pour essayer de freiner l'épidémie car les chiffres s'envolent ces derniers jours.

A l'hôpital ou au niveau des taux d'incidence, une montée constante

Le taux d'incidence ce mercredi 28 juillet est de 425 pour la Haute-Garonne, il est même de 1064 cas de Covid-19 pour 100.000 habitants chez les 20-30 ans sur le département.

Jusque là, les taux d'incidence augmentaient mais cela ne se ressentait pas forcément dans les services de réanimation. Ce n'est plus le cas. En réanimation, le nombre d'admissions a augmenté de 50% dans les hôpitaux toulousains en une semaine. "Il y a quinze jours on était à cinq personnes en réanimation depuis plusieurs semaines. La semaine dernière, on est passé à sept et là nous sommes passés à quinze personnes en réanimation. Cela reste des chiffres heureusement limités mais ces tendances nous préoccupent beaucoup", avance Marc Zarrouati le directeur de cabinet du préfet.

Depuis le 20 juillet, le masque est de nouveau obligatoire en centre-ville de Toulouse. © Radio France - Julien Balidas

Pourquoi ne pas étendre le port du masque obligatoire ?

Pour essayer de freiner l'épidémie, le port du masque a donc été rendu obligatoire dans l'hypercentre à Toulouse depuis le 20 juillet. Pour avertir les passants, 200 panneaux ont été installés dans le centre-ville, des annonces vocales dans le métro ou encore des messages sur le périphérique toulousain sont diffusés. Mais pourquoi ne pas généraliser ce port du masque ? "C'est toujours plus lisible de prendre une interdiction générale. On aurait pu décider l'obligation de porter le masque tous les jours dans toute la Haute-Garonne. Ce n'est pas ce qui est décidé. Pourquoi ? Parce que l'objectif c'est de prendre des mesures ciblées et adaptées aux besoins. On est dans une stratégie qui a conscience du fait qu'il fait chaud, que c'est l'été et qu'il y a des endroits qui sont des endroits de faible densité. La stratégie c'est de cibler des lieux et des activités spécifiques", explique Marc Zarrouati.

Des verbalisations plus systématiques

Après une semaine de pédagogie, les autorités sont passées à la vitesse supérieure : "Depuis le 20 juillet, on a monté différentes opérations au quotidien. On s'est rendu compte immédiatement que beaucoup de personnes ignoraient la publication de cet arrêté préfectoral. On a fait beaucoup de pédagogie durant cette première semaine. A partir de maintenant, on va verbaliser de façon plus systématique en coordination avec la police municipale", explique Jean-Cyrille Reymond, le directeur départemental de la sécurité publique. Les personnes ne portant pas le masque dans l'hypercentre de Toulouse s'exposent à une amende de 135 euros.