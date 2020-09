Covid-19 : en Île-de-France, les autorités déconseillent les rassemblements privés à plus de dix personnes

"La circulation très active du virus en Île-de-France, en particulier à Paris et en petite couronne, se traduit depuis le début du mois de septembre par une augmentation de plus en plus significative de son impact sur l’offre de soins régionale", constate la préfecture. "Il faut souligner que la circulation du virus parmi les classes d’âge des 20-40 ans est très active, avec un taux de positivité qui atteint 9,6% pour les 20-29 ans. Le risque est désormais que la circulation du virus chez ces publics plus jeunes touche progressivement des personnes âgées ou fragiles et accélère ainsi l’augmentation des besoins de prise en charge sanitaire."

"Notre responsabilité, c'est de se préparer à tous les scénarios. On a entre les mains, encore, les moyens de faire écraser cette courbe de contaminations", a expliqué Aurélien Rousseau chez nos confrères de France Info. Il est le directeur général de l’Agence régional de santé d’Île-de-France.

Un appel à la responsabilité de chacun

"On sait que si on n'arrive pas à faire baisser ce nombre de contaminations dans quinze jours, c'est l'hôpital qui va subir une vague. Or, aujourd'hui, d'ores et déjà, les chiffres sont élevés. On est à 20% des capacités de réanimation de la région parisienne qui sont occupées par de patients Covid-19", a expliqué Aurélien Rousseau.

Le préfet de la région, le préfet de police de Paris et le directeur de l'Agence régionale de Santé appellent la population à se conformer aux "mesures barrières" et aux mesures déjà instaurées. Ils rappellent plusieurs règles déjà en vigueur dans les bars, café et restaurants où la station debout est interdite et demandent aux exploitants de respecter scrupuleusement les distances de sécurité.

"Dans les trois dernières semaines le nombre de passages aux urgences pour suspicion de COVID a augmenté de 88%, les appels à SOS médecin pour suspicion de COVID ont augmenté de 140%, les appels au SAMU pour COVID ont augmenté de 189%", notent les autorités dans un communiqué.

Un nombre significatif de foyers épidémiques trouve son origine dans le cadre familial ou amical. Il appartient donc à chacun de protéger ses proches en reconsidérant l’organisation de rassemblements privés, dès lors qu'elles comprennent plus de dix participants. Ils demandent également à la population de renoncer aux rassemblements, tels que la "Fête des Voisins" prévue ce vendredi, s'ils ne sont pas en mesure de faire respecter les règles sanitaires.