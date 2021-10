Covid-19 en Indre-et-Loire : tous les indicateurs sont au vert, mais gare au relâchement

L'indre-et-Loire en a-t-elle fini avec l'épidémie de Covid-19? La réponse est non, évidemment, mais quand on regarde dans le détail les principaux indicateurs, on constate tout de même que le virus circule peu, pour l'instant, dans notre département.

Première évidence : avec seulement 28 nouveaux cas pour 100.000 habitants, ces sept derniers jours, l'Indre-et-Loire fait partie de la vingtaine de départements qui s'en sort le mieux face à l'épidémie de coronavirus. On reste très loin du seuil d'alerte fixé à 50 cas. En Touraine, ce taux d'incidence a été divisé par deux depuis mi-septembre et par quatre depuis mi-août. Sur la semaine glissante du 8 au 14 novembre, selon les données de Santé Publique France, le taux d'incidence est de 28 sur l'Indre-et-Loire, de 48 au niveau national.

Autre indicateur au vert : le taux de positivité. Sur 100 tests effectués en Indre-et-Loire, seul 0,8 sont positifs au Covid.

Plus aucune pression hospitalière liée au Covid-19 en Indre-et-Loire

Tout ça se traduit évidemment à l'hôpital : on n'y a plus enregistré de décès depuis 15 jours et il n'y a plus que six patients Covid en réanimation, contre 11 il y a un mois et 14 à la mi-août. Le nombre d'hospitalisations liées au Covid-19 a lui-aussi baissé drastiquement.

L'Indre-et-Loire, 34e département le plus vacciné

La vaccination est sans doute l'explication principale : près de 90% des plus de 12 ans ont reçu au moins une dose de vaccin. Ils sont même plus de 88,2% a avoir reçu les deux injections. Si on inclut dans ce calcul les 0-11 ans, qui n'ont pas le droit d'être vaccinés, on arrive à un total de 76,9% de totalement vaccinés pour l'ensemble de la population du département.

Pour autant, à l'approche de l'hiver, où on sera de plus en plus à l'intérieur, il est important de conserver les gestes barrières. Pour la plupart des spécialistes, considérer que l'épidémie est terminée, c'est le meilleur moyen de la faire repartir.