Covid-19 : en Isère, les indicateurs épidémiques sont dans le rouge

Face à l'arrivée d'une troisième vague, Emmanuel Macron a fait le choix de confiner à nouveau la France. Une décision prise en fonction des indicateurs épidémiques dans les différents départements. Avant l'élargissement de la mesure à tout le pays, l'Isère était en "vigilance renforcée". Ici, la situation se tend et les chiffres (les derniers en date, au 4 avril 2021) repartent à la hausse.

Déjà, le virus circule de plus en plus chez nous en Isère. Pour preuve, le taux d'incidence est de 408 nouveaux cas pour 100.000 habitants ce lundi. C'est deux fois plus élevé qu'au début du mois de mars. En moyenne, Santé Publique France recense près de 730 nouvelles contamination tous les jours. Quant au dépistage, sur le million de tests réalisés chaque jour en ce moment, seuls 9% d'entres eux sont positifs à la Covid-19.

Tension hospitalière

À l'hôpital, la situation redevient critique. 688 personnes sont prises en charge dans les différents centres de soin du département. 86 sont en réanimation et c'est beaucoup plus que les moyens en possession des hôpitaux avant le début de la crise (tension hospitalière de 116%). Vu que ce chiffre dépasse les 100%, concrètement, cela veut dire que les patients atteints par le virus occupent plus de lits qu'il n'y en avait avant. En conséquence, de nombreuses opérations de chirurgie doivent être déprogrammées.

Depuis mars 2020, 1529 personnes sont décédées à l'hôpital des suites du coronavirus. À cela s'ajoutent les décès survenus en Ehpad et dans les centres spécialisés / médicalisés.

La vaccination commence à montrer son efficacité

Les nouvelles contaminations baissent chez les 70 ans et plus, population vaccinée en premier. C'est peut-être un premier effet visible de la vaccination. Le taux d'incidence varie entre 233 et 292 nouveaux cas pour 100.000 habitants. D'un autre côté, les personnes âgées de 10 à 49 ans présentent un taux largement au-dessus (entre 505 et 532/100.000 habitants) du chiffre isérois et de la moyenne nationale (409/100.000 habitants).

Pour l'instant en Isère, un peu moins de 13% de la population a reçu au minimum une dose de vaccin, ce qui représente environ 165.000 personnes.