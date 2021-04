Covid-19 - Situation tendue en réanimation à l'hôpital de Brive, vers des déprogrammations en chirurgie ?

Jusqu'ici plutôt épargnés par l'affluence de malades du Covid-19, certains hôpitaux du Limousin commencent à connaître un certain engorgement. C'est le cas à Brive, où le Docteur Nicolas Pichon, Chef du service Réanimations tire la sonnette d'alarme.

Un niveau de patients Covid-19 jamais atteint, y compris lors de la première vague l'an dernier

Invité ce vendredi matin de France Bleu Limousin, Nicolas Pichon a reconnu une certaine tension "depuis une quinzaine de jours", avec un pic le week-end dernier. "Depuis novembre, on avait une vague Covid-19 modérée, avec en moyenne 8 patients Covid-19 par jour sur 27 lits de réanimation, et depuis deux semaines c'est monté à 10 patients, puis 14, puis un point culminant de 19 patients Covid-19 le week-end dernier". Un niveau jamais atteint, y compris l'an passé lors de la première vague, où "le maximum de patients Covid-19 en réanimation était de 12".

Nous sommes passés de 15 lits de réanimations à 27, sans que le personnel ait augmenté

Du coup, la "ressource en personnel soignant vient à manquer", poursuit le Chef de service, avec une équation effectivement compliquée à résoudre. "Un lit de réanimation, c'est une infirmière pour deux à trois patients, et une aide-soignante pour trois à quatre patients. Or, là nous sommes passés de 15 lits de réanimations, ce qui l'état normal de l'hôpital de Brive, à 27 lits de réanimation, sans que le personnel ait augmenté" explique le Docteur Pichon, qui parle sans détour d'une "pénurie de personnel". "Pour cette semaine", dit-il, "on a demandé aux personnels en vacances ou en repos de revenir travailler alors qu'ils sont déjà épuisés, et là on va se retrouver dans une impasse".

Bientôt une déprogrammation de 20% des activités de chirurgie ?

L'étape d'après est une déprogrammation de certaines activités chirurgicales, qui permettrait de rapatrier du personnel du bloc et de la chirurgie vers la réanimation. "Moins la déprogrammation est importante, mieux c'est" dit évidemment le Docteur Pichon qui estime "_qu'_une déprogrammation de 20% de l'activité chirurgicale permettrait de récupérer un nombre de personnel para-médical suffisant pour nous venir en aide".

Interrogé enfin sur les enseignements tirés ou pas de l'expérience de l'an passé, le Docteur Pichon a estimé que "créer des lits de réanimation, structurellement, c'est assez facile, vous mettez un respirateur dans une chambre et vous dites que c'est un lit de réanimation. Mais _ce n'est pas ça un lit de réanimation_. Un lit de réanimation, ce sont des compétences para-médicales pour faire fonctionner les respirateurs, pour faire fonctionner la dialyse, ce sont des soins très spécifiques, et donc on ne peut pas créer des lits de réanimation sans y mettre du personnel qualifié" a-t-il conclu.