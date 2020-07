Covid-19 - En Mayenne, 10 foyers de contamination, le département toujours en "vulnérabilité élevée"

"A bas bruit, le virus réapparaît dans notre région" estime l'Agence Régionale de Santé des Pays de la Loire qui appelle les habitants à la prudence et au respect des gestes barrières. Le département de la Mayenne est toujours placée ce vendredi en vulnérabilité élevée.

Deux indicateurs sont repartis à la hausse ces derniers jours. Le premier, c'est le taux d'incidence, le nombre de cas positifs pour 100.000 habitants. Il est de 110 désormais. Il était de 61 mardi dernier. L'ARS explique cette augmentation importante par la campagne massive de dépistage qui se déroule actuellement en Mayenne. Près de 12.000 tests ont été effectués depuis le 12 juillet dernier. Le second indicateur, c'est le taux de positivité, le nombre de cas positifs pour 100 tests. Il s'établit ce vendredi à 3,8% contre 2,7% mardi.

10 foyers de contamination sont recensés dans le département rapporte l'ARS : 7 à Laval et 3 autres à Château-Gontier-sur-Mayenne, Azé et Chailland. Des "clusters" qui concernent notamment des abattoirs et des foyers d'accueil et d'hébergement pour personnes précaires.

D'après le directeur de l'hôpital de Laval, le principal établissement de soins mayennais dans la gestion de la crise sanitaire, 9 personnes atteintes de coronavirus sont hospitalisées dont 2 en réanimation.