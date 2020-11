Une cinquantaine d'étudiants infirmiers de 2ème année sont mobilisés ou vont l'être prochainement en Mayenne pour renforcer les équipes soignantes dans les hôpitaux et les établissements médico-sociaux pour faire face à la crise sanitaire de la Covid-19.

Coronavirus : en Mayenne, 50 étudiants infirmiers en renfort dans les hôpitaux et centres médico-sociaux

Des étudiants infirmiers de 2ème année sont mobilisés ou vont l'être prochainement en Mayenne pour renforcer les équipes soignantes dans les hôpitaux et les établissements médico-sociaux

Une cinquantaine d'étudiants infirmiers de 2ème année sont mobilisés ou vont l'être prochainement en Mayenne pour renforcer les équipes soignantes dans les hôpitaux et les établissements médico-sociaux, pour faire face à la crise sanitaire de la Covid-19.

"Le contexte épidémique nécessite la mobilisation de ressources humaines inédite" souligne l'Agence Régionale de Santé qui évoque, à ce jour, plus de 500 renforts étudiants pour l'ensemble des Pays de la Loire.

Des situations de grandes tensions sont identifiées dans la région précise l'ARS qui a donc besoin de soignants qualifiés et compétents dans de brefs délais : "il s’agit ainsi de créer une réserve étudiante coordonnée et anticipée avec les étudiants les mieux formés à la compétence visée d’aides-soignants que sont les étudiants de deuxième et troisième année en soins infirmiers". Les étudiants de troisième année ne font partie du dispositif afin qu'ils puissent être diplômés en juin prochain sans s’exposer au risque de différer leur diplôme.

Par ailleurs, l'ARS et Pôle Emploi recensent les demandeurs d'emploi disponibles qui pourraient s'investir dans des missions au sein des maisons de retraite.