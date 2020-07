Covid-19 : en Mayenne, bientôt de nouvelles communes où le port du masque sera obligatoire dans la rue ?

Dans un courrier daté du 29 juillet, envoyé à tous les maires du département, le Préfet de la Mayenne les invite à lui faire part de leur volonté ou non de rendre obligatoire le port du masque dans certains secteurs de leurs communes : "dans le cas où vous considéreriez que certains espaces du territoire de votre commune justifieraient une telle mesure en raison de l'affluence observée dans ces lieux, je vous invite à me le faire savoir dans les plus brefs délais" écrit Jean-Francis Treffel.

Pour l'instant, le port du masque est obligatoire dans les espaces publics les plus fréquentés à Laval, Mayenne, Château-Gontier et Evron. Une mesure qui ne passe pas pour le maire de Craon. Il craint que la Mayenne soit pointée du doigt, avec un impact sur le tourisme. "S'il faut l'imposer, c'est dans tout le pays", estime Bertrand de Guébriant.

Le département est toujours placé en vulnérabilité élevée, la circulation de la Covid-19 y est très active.