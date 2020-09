Covid-19 : en Mayenne, circulation du virus plus active, augmentation du taux de cas positifs

Selon le bulletin de l'ARS, le taux d'incidence, soit le nombre de cas positifs pour 100.000 habitants, a encore augmenté en Mayenne. Il est désormais de 40. Il y a une semaine, il était fixé à 37. Si on remonte à la fin du mois d'août, ce taux avoisinait les 20.

La bonne nouvelle, c'est le nombre d'hospitalisations qui est en baisse. 5 patients sont à l'hôpital et aucun en service de réanimation.

Afin de limiter la propagation du virus, la Préfecture déconseille les regroupements de plus de 10 personnes et appelle à la plus grande prudence et au respect des gestes barrières, notamment ce week-end à l'occasion des visites de sites, musées, châteaux, jardins ouverts pour les Journées Européennes du Patrimoine.

Ce samedi 19 septembre, 53 départements métropolitains et ultra-marins sont en rouge sur la carte établie par les autorités sanitaires.La décision de passer en "rouge" se fait en général quand le taux d’incidence est supérieur à 50 pour 100 000 habitants et que la dynamique épidémique est défavorable (par exemple une augmentation rapide du taux d’incidence).

La Mayenne et la Vendée sont les deux seuls départements de la Région Pays de la Loire à ne pas être, à ce stade, dans cette catégorie.