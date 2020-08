Covid-19 : en Mayenne, des abreuvoirs pour animaux d'élevage transformés en lavabos dans des collèges

Le Département de la Mayenne assure que toutes les conditions matérielles sont réunies à l'intérieur des locaux, salles de classe, cantines, pour une rentrée en toute sécurité. Et dans les cours de plusieurs établissements, des "abreuvoirs" sont à la disposition des élèves, pas pour y boire, pour se laver les mains souligne Olivier Richefou, le président de l'exécutif départemental : "Comme nous sommes dans un territoire agricole et d'élevage, nous avons donc décidé d'utiliser des abreuvoirs, qui servent habituellement aux animaux, sur lesquels nous avons branché des systèmes d'eau, ce qui permet, en les ouvrant, à une dizaine de personnes de se laver les mains en même temps avec le respect de la distanciation physique. On fait aussi en sorte que les jeunes n'utilisent pas en permanence le gel hydroalcoolique qui n'est pas très bon pour la santé. Des experts estiment que le gel pénètre dans le corps surtout chez les jeunes qui ont la peau tendre sur le dessus des mains. Il vaut mieux se laver les mains avec du savon et de l'eau".

Le Département a par ailleurs passé une commande de masques transparents pour le personnel chargé d'accompagner les jeunes en situation de handicap dans les classes ULIS, l'observation du mouvement des lèvres est très importante pour l'apprentissage.

Et puis, dans les collèges Jules Renard à Laval et Volney à Craon, une expérimentation de prêt de vélos électriques et de vélos est lancée. L'objectif est de sensibiliser les jeunes à la mobilité douce et à la lutte contre le réchauffement climatique.