Covid-19 en Mayenne : la chasse aux variants a commencé

Ca y est, des moyens supplémentaires sont mis en place, en Mayenne, comme dans le reste de la région, pour partir à la chasse aux variants de la Covid-19, variant anglais, brésilien ou sud-africain. Désormais, tous les tests PCR positifs sont soumis à la technique du criblage, une réaction chimique, qui permet d'avoir un indice de présence d'un variant. En cas de suspicion, l'échantillon doit ensuite être séquencé, pour pouvoir identifier précisément de quelle souche de virus il s'agit. Pour l'instant, même s'il est question de quelques cas suspects, à l'hôpital de Laval, un seul a été identifié.

Les vaccinations vont bon train

Dans les Ehpad de la région Pays de la Loire, 69% des résidents ont déjà été primo-vaccinés. La région va au plus vite et se trouve en troisième position en terme de vaccinations, au plan national. Pour le moment, seul le vaccin Pfizer est proposé. Le vaccin Moderna devrait arriver dans les prochains jours.

Les personnels sont épuisés

Si les indicateurs semblent marquer une pause, le plateau est très élevé. Un taux d'incidence de 166,7, en Mayenne et un taux de positivité de 7,3. Les ressources humaines sont en difficulté, les personnels étant épuisés par un an de crise sanitaire, et même, parfois, eux-mêmes, contaminés par le virus. Une plateforme a été mise en place pour trouver du personnel et la solidarité régionale est efficace. Entre le Mans et Nantes, par exemple, on a pu voir des échanges de personnels et des patients, transférés au CHU de Nantes, pour soulager les services sarthois.