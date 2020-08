Covid-19 : en Mayenne, la fête de la Terre, le rendez-vous consacré à l'écologie, est annulée

Un nouvel événement populaire et convivial est annulé en Mayenne à cause de la situation sanitaire. Même si les indicateurs sont redevenus favorables dans le département, les organisateurs de la fête de la Terre n'ont voulu prendre aucun risque et ont donc décidé d'annuler la 17ème édition qui devait se dérouler dans le cadre bucolique de Fontaine-Daniel, le premier week-end de septembre.

Une décision qui a été prise par précaution car il semblait trop difficile d'organiser dans de bonnes conditions de sécurité sanitaire l'accueil d'un nombreux public. Chaque année, en effet, ce rendez-vous consacré à l'écologie et à la sauvegarde de l'environnement attire plus de 5.000 visiteurs.

La fête de la Terre fera son retour l'an prochain à la même période.