Covid-19 en Mayenne : le taux d'incidence augmente de 217 % en une semaine

Au lendemain des fêtes de fin d'année, les contaminations au Covid-19 explosent en Mayenne. Le taux d'incidence passe de 387 cas au 28 décembre à 1.227 cas pour 100.000 habitants au 4 janvier selon le bilan de l'agence régionale de santé. Les Mayennais âgés de plus de 65 ans sont les plus touchés : le taux d'incidence augmente de 350 % dans cette tranche d'âge, contre 217 % dans la population globale.

16 hospitalisations supplémentaires la semaine dernière

En revanche, le nombre de décès n'augmente pas. Deux patients ont quitté les services de réanimation du département en une semaine. Mais le nombre d'hospitalisations augmente tout de même : l'ARS dénombre 39 patients ce mardi contre 55 une semaine auparavant.

La positivité des tests en forte augmentation

Les Mayennais se font de plus en plus tester et le taux de positivité de ces tests augmente de 10 points pour atteindre 17,1 %. Les tests des plus de 65 ans atteignent le taux de 10,5 % de positivité. La Mayenne est le troisième département ayant le taux d'incidence le plus élevé de la région, derrière la Sarthe (1.625 cas pour 100.00 habitants) et la Loire-Atlantique (1.507 cas pour 100.000 habitants).