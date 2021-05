Covid-19 : en Mayenne, les pharmaciens vont vacciner avec Moderna à partir de lundi 31 mai

Les pharmaciens mayennais commencent à prendre des réservations pour vacciner les patients avec du Moderna. Dès lundi 31 mai, tous les patients de 18 ans et plus pourront se faire administrer ce vaccin dans leur officine. En Mayenne, chaque pharmacie recevra 2 flacons par semaine.

Après Astrazeneca et Janssen, les pharmaciens vont pouvoir vacciner leurs patients avec Moderna à partir de ce lundi 31 mai. Ils ont commencé à prendre des réservations : chaque semaine, chaque pharmacie en Mayenne va recevoir deux flacons et pourra administrer jusqu'à 22 doses. Tous les patients de 18 ans et plus sont concernés, alors que seuls les 55 ans et plus peuvent se faire vacciner avec Astrazeneca et Janssen.

2 flacons de vaccin par semaine

Le vaccin Moderna va arriver au compte-gouttes dans les pharmacies : en Mayenne, deux flacons sont prévus par pharmacie et par semaine, soit 22 doses au total. "Peut-être qu'au début, on ne recevra qu'un seul flacon chacun. On a des listes d'attente, donc on appelle quand on a les flacons. Si on n'a qu'un flacon, on n'appellera que 11 personnes ; si on en a deux, on en appellera 22", précise Eric Pinçon, co-président du Syndicat des pharmaciens de la Mayenne.

En bleu, une dose de vaccin Janssen ; en rouge, de l'Astrazeneca. © Radio France - Maïwenn Bordron

Moderna est le troisième vaccin que les pharmaciens peuvent administrer, après Astrazeneca et Janssen. Mais selon Éric Pinçon, les doses de Moderna devraient vite trouver preneurs. "On ouvre la vaccination aux plus de 18 ans. Autant, ça commençait avec le temps à devenir limité d'avoir onze personnes à plus de 55 ans. Autant là, avec les plus de 18 ans, on n'aura pas de problèmes pour trouver onze personnes", détaille le co-président du Syndicat des pharmaciens de la Mayenne.

Je ne connais plus de pharmaciens qui commandent de l'Astrazeneca en première dose.

Eric Pinçon, co-président du Syndicat des pharmaciens de la Mayenne.

Désormais, les pharmaciens vont donc concentrer leurs commandes sur le vaccin Moderna, car les doses Astrazeneca ont du mal à partir. "Il n'y a plus grand monde qui en commande. On commande juste les Astra pour les rappels, parce qu'il y a la deuxième dose à faire donc ça on les commande. Des Janssen par contre, on en commande toujours parce que c'est quand même intéressant une seule dose", souligne Éric Pinçon. Pour être vacciné contre la Covid-19, deux doses de Moderna sont nécessaires.