Covid-19 : En Mayenne, un nouveau dispositif de dépistage à partir de ce lundi uniquement dans des lieux fixes

La préfecture de la Mayenne et l'ARS des Pays de la Loire revoit le dispositif de dépistage à la covid-19 à partir de ce lundi 16 novembre. Les tests se feront désormais en intérieur et dans des lieux fixes.

Pour les habitants de Laval et son agglo, les tests sans rendez-vous se feront uniquement au Palindrome à partir du 16 novembre.

Si vous souhaitez vous faire dépister, sans rendez-vous, il y a du changement. A partir du lundi 16 novembre, tout se fera désormais en intérieur, et dans des lieux fixes, notamment à cause de la météo selon l'ARS.

Les habitants de Laval et son agglo devront se rendre au Palindrome, rue Albert Einstein près de la zone commerciale. C'est ouvert les lundis, mercredis, jeudis, vendredis et samedis de 9 heures à 13h30 et puis de 16 heures à 19h30.

Un lieu fixe aussi à Gorron, Mayenne ou encore, Evron

Dans le reste du département, ce sera aux mêmes horaires, au gymnase municipal d'Evron le mardi, dans la Halle du Haut Anjou à Château Gontier le jeudi, dans le hall de la salle polyvalente à Mayenne le vendredi et puis, au complexe sportif de Gorron le samedi.

Pour ceux qui préfèrent prendre un rendez-vous, vous avez toujours la possibilité de vous faire tester dans cinq laboratoires en Mayenne et à l'hôpital de Laval.