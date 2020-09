Covid-19 : En Mayenne, une commande de masques "inclusifs" qui permettent de voir les expressions du visage

Les agents de la Maison Départementale de l’Autonomie et les employés se rendant au domicile des personnes âgées ou en situation de handicap viennent de recevoir des masques "inclusifs".

Avec une visière transparente et en plastique, ces équipements permettent aux personnes en difficulté de mieux lire sur les lèvres et de voir plus facilement les expressions du visage.

Le conseil départemental de la Mayenne en a commandé 1.000 supplémentaires pour 19 Ehpad. Livraison en fin de semaine.