Covid-19 en Normandie : Le taux d'incidence en baisse, les variants du virus surveillés

Le taux d’incidence est en baisse en Normandie, même s'il reste nettement supérieur au seuil d’alerte, il est désormais de 132,7 cas pour 100 000 habitants, contre 161,8 le 9 février, selon le bilan de l'Agence Régionale de Santé publié ce mardi 16 février.

"Cette semaine, tous les départements ont vu leur taux d'incidence repasser sous la barre des 200 cas pour 100 000 habitants. Les départements de la Manche, de l'Orne et de la Seine-Maritime ont même perdu près de 40 points d'incidence en 7 jours", note l'ARS.

L'activité hospitalière est toujours importante, mais tend à se stabiliser : 1.281 personnes sont hospitalisées pour Covid-19 en Normandie dont 128 en réanimation.

Des opérations de dépistage et des variants surveillés

La circulation virale reste tout de même élevée dans la Région. L'ARS informe que 169 clusters sont actuellement en cours d'investigation.

La situation des clusters en Normandie - ARS / Capture d'écran.

Dans les secteurs marqués par des taux d’incidence très élevés, l’ARS Normandie et les Préfectures, continuent de déployer des opérations de dépistages et de promotion du renforcement des gestes barrières. La liste des dépistages en cours, ou à venir, est à retrouver ici.

Par ailleurs, "tout test donnant lieu à un résultat positif fait désormais obligatoirement l’objet d’une RT-PCR de criblage en seconde intention, afin de déterminer s’il s’agit d’une contamination par un variant", informe l'Agence Régionale de Santé.

La campagne de vaccination se poursuit

Au 14 février, 199 877 injections avaient été effectuées, 139 571 primo injections et 60 306 secondes injections.

L'ARS fait également savoir, qu'au regard des prévisions d’approvisionnement, 63 000 nouvelles primo injections sont prévues entre le 1er et le 28 mars à destination des personnes de 75 ans et plus, du public éligible en résidences autonomie et dans le cadre d’opérations mobiles pour les personnes isolées ne pouvant se rendre dans les centres de vaccination.