Covid-19 en Normandie : les cas symptomatiques et cas contacts désormais prioritaires pour les tests

Il y aura désormais des personnes prioritaires pour désengorger les centres de tests en Normandie.

Les personnes concernées sont les personnes ayant une prescription médicale, les personnes symptomatiques, les personnes contacts à risque d’un cas confirmé ou probable de COVID-19, les personnes appartenant à un potentiel foyer épidémique et les professionnels de santé.

Pour les personnes prioritaires, tous les sites et plages de prélèvement sans rendez-vous leur sont désormais réservés.

L'Agence régionale de Santé Normandie espère des résultats en 24h.

Pour les personnes non prioritaires, il est nécessaire de prendre systématiquement rendez-vous auprès des laboratoires. Les délais pour les résultats seront également réduits selon l'ARS : le nombre de personnes habilitées à réaliser le prélèvement a été augmenté. Les laboratoires pourront ainsi recruter davantage de préleveurs et ainsi les délais. D’autres laboratoires s’équipent également d’automates, permettant un rendu plus rapide et en plus grand nombre d’analyses.

Selon l'ARS, à compter de la semaine du 14 septembre, les capacités régionales de dépistage augmentent de 800 tests par jour (soit + 13 % par rapport à la période du 3 au 9 septembre). Les capacités régionales de dépistage augmenteront à nouveau de 1 300 tests par jour dans la semaine du 28 septembre (soit, au total, une augmentation de + 34 % par rapport à la période du 3 au 9 septembre) :