Covid-19 en Normandie : plus aucun patient n’est hospitalisé au CHU de Caen

La maladie n'est pas encore dernière nous, mais c'est une étape importante qui vient d'être franchie au Centre Hospitalier Universitaire de Caen après le départ du dernier patient hospitalisé suite à une infection liée au coronavirus. Comme le précise l'hôpital dans un communiqué : "après plus de deux mois et demi de mobilisation qui a conduit à l’hospitalisation de près de 230 patients atteints de Covid-19, les équipes médicales et paramédicales du CHU se recentrent sur les autres motifs de prise en charge et poursuivent la reprise d’activité amorcée depuis le début du déconfinement."

Les équipes restent ainsi mobilisées si l’épidémie venait à redémarrer

Il convient malgré tout de rester prudent rappelle l'hôpital qui "continue d’appliquer des dispositions strictes d’hygiène et de distanciation sociale qui visent à la fois à sécuriser les prises en charge des patients et à enrayer les risques de transmission en son sein." Les équipes médicales restent évidemment mobilisées si l’épidémie venait à redémarrer. Le CHU se dit prêt à rouvrir une unité permettant l’accueil de patients atteints de Covid-19 en cas de besoin. En attendant, c'est un répit pour les personnels mobilisés depuis des semaines. Un engagement largement salué par les Français chaque soir à 20 heures durant le confinement.