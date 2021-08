Covid-19 : en Nouvelle-Aquitaine, 83% des personnes hospitalisées en soins critiques n'étaient pas vaccinées

Selon les données de la Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques, en Nouvelle-Aquitaine, ces dernières semaines, 83% des personnes admises en soins critiques n'étaient pas vaccinées. On en parle ce lundi à l'occasion de la journée spéciale sur France Bleu.

A l'occasion de la journée spéciale "Tous vaccinés ? On en parle" sur France Bleu ce lundi, gros plan sur le statut vaccinal des personnes admises à l'hôpital en Nouvelle-Aquitaine. Selon les données fournies par la DREES, la Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques, 83% des personnes admises en soins critiques et 75% des personnes hospitalisées entre le 31 mai et le 15 août n'étaient pas vaccinées.

Cette étude prend en compte uniquement les personnes hospitalisées dont le test positif au Covid-19 a pu être retrouvé dans la base SI-DEP. L'échantillon (686 personnes en hospitalisation conventionnelle et 223 en réanimation) est donc moins large que le nombre total de nouvelles personnes hospitalisées pour cette pathologie sur la même période (1567 hospitalisations, 359 en soins intensif).

L'étude montre également que 114 personnes (soit 16% de l'échantillon) ont été admises dans le cadre d'une hospitalisation conventionnelle et 21 (soit 9%) en soins critiques alors même qu'elles présentaient un schéma de vaccination complet.