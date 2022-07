Covid-19 en Nouvelle-Aquitaine : les admissions en soins critiques en légère hausse

La plupart des signaux sont encourageants : taux d'incidence, passages aux urgences... Ce vendredi, dans son bulletin épidémiologique hebdomadaire, Santé Publique France fait le point sur la semaine 29, celle du 18 au 24 juillet 2022. "Pour la deuxième semaine consécutive, un ralentissement de la circulation du SARS-CoV-2 est observé en Nouvelle-Aquitaine." Un seul indicateur ne va pas dans la bonne direction : le nombre de nouvelles admissions en soins critiques. "Une légère hausse est observée en semaine 29, alors qu'une dynamique inverse était notée la semaine précédente (66 contre 50 en semaine 28 et 59 en semaine 27). Parmi ces admissions, 30 % concernent des personnes âgées de moins de 60 ans et la moitié des personnes de 60-79 ans" constate Santé Publique France.

Les nouvelles hospitalisations conventionnelles (hors réanimation) sont, elles, à la baisse dans la région, sauf en Gironde, où elles augmentent légèrement. "Plus de la moitié des patients positifs au SARS-CoV-2 sont admis pour la Covid-19. Quant à la répartition des nouvelles hospitalisations par classe d’âge, elle reste similaire à celle qui est observée depuis le début du mois de juillet, les 60 ans et plus étant toujours les plus représentés", précise Santé Publique France.

Les hôpitaux se remplissent

Le rythme d'accueil des nouveaux patients est moins effréné, mais les hôpitaux continuent de se remplir. "En termes d’hospitalisations en cours, au 26 juillet 2022, le nombre de patients positifs au SARS-CoV-2 hospitalisés dans la région continue d’augmenter (+ 66 par rapport à la semaine précédente) et dépasse les 1 500. Il en est de même pour le nombre de patients positifs hospitalisés en soins critiques (+ 10 par rapport à la semaine précédente) qui se rapproche de 100" explique Santé Publique France.

Le détail des hospitalisations en cours par département

Des taux d'incidence en baisse mais toujours élevés

Il y a moins de personnes positives. Le taux d'incidence, qui ramène le nombre de personnes diagnostiquées à la population a chuté de 34% par rapport à la semaine précédente et s'établit à 773 cas pour 100.000 habitants. Les gens se font moins dépister, mais plus d'une personnes sur trois est positive lorsqu'elle se fait tester. Les adultes de 20 à 40 ans sont les plus touchés.