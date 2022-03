Covid-19 : en passe de devenir "un virus de l'hiver", selon le directeur adjoint de l'ARS Centre-Val de Loire

Le masque n'est plus obligatoire à partir de lundi 14 mars sauf dans les transports et les établissements de santé (illustration).

Comme un vent de liberté, il n'y a plus besoin de porter le masque quasiment partout ce lundi matin. Tout le monde peut retourner sans, au restaurant, au cinéma ou même à la piscine. Le pass sanitaire lui, est suspendu. Olivier Obrecht, le directeur général adjoint de l'Agence régionale de santé Centre-Val de Loire était l'invité de France Bleu Berry, lundi 14 mars, pour faire le point sur la levée des restrictions sanitaires.

"90% de la population vaccinée"

Mais le masque et le pass restent tout de même obligatoire dans certains lieux : "Dans les lieux de soins ou dans les lieux d'hébergement pour personnes âgées ou pour personnes handicapées", rappelle le directeur adjoint de l'ARS. Bien que l'épidémie reparte à la hausse cette semaine en France et dans la région, il n'y a pas d'inquiétude à avoir car "80% de la population est vaccinée, même 90% de la population de notre région de plus de 12 ans", poursuit Olivier Obrecht. D'autant que la pression hospitalière continue de diminuer.

Selon le directeur adjoint de l'ARS, le Covid-19 est en train de devenir "un virus de l'hiver, un peu à l'image du virus de la grippe ou du virus des rhinovirus de l'hiver". "Ce qui ne veut pas dire que l'épidémie est terminée et que les patients fragiles ne doivent pas continuer à prendre des précautions parce que le coronavirus reste un virus dangereux pour eux", précise-t-il. On recense aujourd'hui dans la région 70 personnes en réanimation ou en soins critiques et plus de 300 personnes hospitalisées suite au Covid-19.