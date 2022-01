Pays de la Loire : 72% des patients en réanimation à cause du Covid-19 sont non-vaccinés

"Parmi les 107 patients qui sont en ce moment dans les services de réanimation, on a recensé 83 patients infectés par le Covid-19 dont 72% sont non vaccinés", avance Jean-Jacques Coiplet, directeur de l'Agence régionale de santé dans les Pays de la Loire. Sans surprise, la part des personnes n'ayant reçu aucune dose est largement majoritaire parmi celles hospitalisées dans un état grave après avoir contracté le coronavirus et 9% des patients en réanimation présentent un schéma vaccinal incomplet. Cette surcharge des hôpitaux régionaux n'est pas sans conséquences car elle oblige toujours les autorités à demander le report de certaines opérations dites non urgentes.

Des taux de contamination qui explosent avec Omicron

Si le variant Delta du Covid-19 est toujours présent dans les Pays de la Loire, le pourcentage des personnes atteintes par la souche Omicron ne cesse de croître. Aujourd'hui majoritaire à 80%, il semble certes avoir des conséquences moins importantes sur la santé des personnes qui le contractent mais le risque très élevé de transmission après avoir été contaminé par ce dernier contraint les autorités sanitaires à la prudence. "Le taux de contagiosité s'approche de celui de la rougeole et il est largement supérieur au virus de la varicelle", détaille un médecin de l'ARS.

Ces données expliquent en partie l'explosion du taux de contamination qui atteint aujourd'hui 1.614 cas pour 100.000 habitants sur notre territoire. "On est submergé de cas mais, pour le moment, il n'y a pas d'activité corrélée entre les contaminations et le nombre de patients en réanimation", poursuit Jean-Jacques Coiplet, prudent sur le sujet d'autant qu'entre 210.000 et 215.000 personnes de plus de 12 ans n'ont toujours pas reçu au moins une dose des vaccins présents sur le marché. Avec le risque plus élevé d'être contaminé et, donc, de développer des symptômes sévères qui les conduiraient à surcharger un peu plus des services hospitaliers déjà éreintés par deux années de crise.