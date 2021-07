Covid-19 en Pays de Savoie : le tourisme fait grimper le taux d'incidence

En Savoie et Haute-Savoie, le nombre de cas de Covid-19 est supérieur à la moyenne régionale et nationale. Ce rebond s'explique par l'affluence touristique selon l'Agence régionale de Santé et pourrait prochainement impacter le fonctionnement des hôpitaux.

La quatrième vague de Covid-19 n'épargne pas le Pays de Savoie. Le taux d'incidence y est actuellement de 227 cas pour 100.000 habitants en Savoie et de 203 en Haute-Savoie. Ces chiffres sont supérieurs à la moyenne d'Auvergne-Rhône-Alpes (165 cas pour 100.000 habitants) et de France (179).

Des clusters dans les colonies de vacances

Ce rebond s'explique par le tourisme estival important dans nos deux départements où "la population est multipliée par trois, quatre ou cinq", souligne Cécilia Hass, chargée de communication à l'Agence régionale de Santé (ARS) de Haute-Savoie.

"On constate une augmentation des clusters dans les départements les plus touristiques, on les trouve notamment dans les colonies de vacances et les centres de loisirs", précise encore l'ARS.

Les hôpitaux au bord de la tension

Dans les hôpitaux des deux départements, les professionnels ne constatent pas encore de surcharge mais ils envisagent des réorganisations si le taux d'incidence poursuit sa progression. Pour l'instant, 40 malades sont hospitalisés en Savoie, 41 en Haute-Savoie dont une dizaine en réanimation sur les deux départements confondus. "La majorité des cas à l'hôpital sont des jeunes qui ne sont pas vaccinés", précise Cécilia Hass.

Environ la moitié de la population vaccinée en Pays de Savoie

L'ARS en profite pour relance un appel à la vaccination de tous, "le nombre de personne vaccinées chez les plus de 50 ans a fait baisser la gravité du Covid-19 chez ces personnes et a fait baissé le nombre de personnes en réanimation".

À ce jour, en Savoie, 216.000 personnes sont complètement vaccinées, soit la moitié de la population de plus de 12 ans. Elles sont 383.000 en Haute-Savoie, soit 46% de la population du département en âge d'être vaccinée.