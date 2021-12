Covid-19 en Sarthe : le taux d'incidence a quasiment été multiplié par sept en deux mois

Les chiffres du Coronavirus continuent d'augmenter en Sarthe comme un peu partout en France. Le 1er octobre dernier, le taux d'incidence était de 40 pour 100.000 habitants. Il est aujourd'hui de 270 soit quasiment sept fois plus en deux mois.

Comme un peu partout en France, l'épidémie de la Covid-19 continue de se propager en Sarthe.

Le taux d'incidence a quasiment été multiplié par sept en deux mois. Il était de 40 début octobre. Aujourd'hui, début décembre il s'élève à 270.

Des hôpitaux qui réactivent le plan blanc et de nouveaux centres de vaccination qui vont ouvrir

Face à cette augmentation du virus, les hôpitaux de Saint-Calais et de Montval-sur-Loir réactivent le plan blanc. L'établissement du Mans l'avait déjà réactivé fin novembre.

Il y a actuellement 93 personnes hospitalisées dont 11 en réanimation.

91% des sarthois éligibles sont complètement vaccinés; c'est 77% de la population générale.

La vaccination va s'accélérer

270 000 sarthois seront éligibles au rappel de la vaccination contre le Coronavirus à partir du 1er janvier, et 350 000 en mars.

Du coup, pour faire face à toutes les demandes, quatre centres vont ouvrir entre le 15 et le 20 décembre :

Ballon, Saint-Mars-la-Brière, la Suze, et près du Mans au parc manceau dans l'ancien magasin Alinéa.

Dans ce centre, il y aura 18 lignes de vaccination contre 23 quand il y avait le grand vaccinodrome de la Rotonde au centre des expositions. Il sera ouvert sept jours sur sept de 9h00 à 19h00.

Au total, il y aura 12 centres en Sarthe.

Une vaccination qui se fera surtout du Moderna pour les plus de trente ans, et du Pfizer pour les moins de 30 ans. L'objectif selon le préfet de la Sarthe Patrick Dallennes est d'atteindre 30.000 vaccinations par semaine.

Le port du masque renforcé

Depuis ce lundi, le port du masque est obligatoire pour les élèves des classes de primaires à l'intérieur mais aussi à l'extérieur dans les cours de récréation. Il est aussi obligatoire sur les marchés, les brocantes, au niveau des gares. Ce mardi, le préfet de la Sarthe va plus loin : le port du masque est désormais obligatoire au Mans sur la voie publique dans les secteurs du centre-ville et de l'université. Obligation également dans les communes de Sablé-sur-Sarthe, La Flèche, Mamers, et La Ferté-Bernard.

Pas de restriction pour le moment pour le match de foot qui va accueillir 16.000 personnes

Le préfet n'a pas annoncé ce mardi de mesure ni de restriction pour le prochain match du Mans FC. Cette rencontre qui compte pour la 16ème journée du championnat de national doit servir de point d'orgue au Noël du Mans FC, avec la présence de nombreux enfants de clubs sarthois. Plus de 16.000 personnes sont attendues au MMAréna face à Cholet.