Covid-19 en Sarthe : les arrêts de travail ont presque triplé en deux mois

C'est un bon indicateur de la recrudescence de l'épidémie de coronavirus. Le nombre d'arrêt de travail a quasiment été multiplié par 3 depuis le mois d'octobre, dans notre département. "C'est vraiment cyclique" reconnait Thomas Bernard, responsable des relations avec les professionnels de santé à la CPAM de la Sarthe. " Nous avons eu jusqu'à 14 000 demandes liées au Covid au plus fort de la crise, en avril et au mois de mai. Cet été, on a eu un plateau haut de 3 à 4 000 arrêts. Là, nous sommes à + 180 % entre le mois d'octobre et de novembre". Pas loin du pic du printemps dernier. La 5e vague du Covid est fulgurante. Le nombre de dépistages positifs atteint des sommets chez les adultes mais aussi chez les enfants, dans les écoles qui sont devenus des lieux importants de contamination malgré les gestes barrière. D'où la multiplication des arrêts pour des parents obligés de garder leurs enfants à la maison et qui peuvent pas télétravailler.

La CPAM recrute pour tracer les malades

Tester, tracer, isoler, c'est la stratégie du gouvernement depuis le début de la crise. En Sarthe, il s'appuie notamment sur une équipe de l'Assurance maladie, chargée du "contact tracing". " L'objectif est de ce dispositif est de casser les chaînes de contact. Et à ce titre, on appelle l'ensemble des patients positifs et leurs contacts pour leur rappeler les gestes barrières, les conditions pour se faire tester et le respect de l'isolement". Un vrai travail d'enquête pour remonter la chaine de contamination et identifier ceux qui ont côtoyés le malade.

Une trentaine de personnes est mobilisée pour effectuer ce contact tracing. Mais avec l'explosion des cas de Covid, le service de la CPAM est débordé. "On a beaucoup de travail. En temps normal, il faut 4 heures maximum pour avertir un patient qu'il est positif et alerter ses contacts. Là il faut 24 heures". Du Coup, la Sécu recherche 8 à 10 intérimaires de plus. Des gens qui le sens du relationnel, une bonne connaissance des outils informatiques et qui sont disponibles pour travailler les dimanches et jours fériés. " Car évidemment, nous travaillons tous les jours" précise Thomas Bernard.

Thomas Bernard, membre de la CPAM de la Sarthe, directeur des relations avec les professionnels de santé. © Radio France - yann lastennet

Premiers cas possibles du variant omicron

Mis en place en mai 2020, le contact tracing est plutôt bien accepté et compris des Sarthois selon le responsable de la CPAM. " On entend assez rarement les gens se plaindre ou dire qu'il n'en ont rien à faire. On a le sentiment que les Sarthois font preuve de responsabilité même si on ne peut pas s'assurer qu'ils respectent bien les consignes. On compte sur le civisme des gens".

Il y a aussi les premières suspicions du variant Omicron. "Les gens sont surpris car nous sommes les premiers à les informer qu'ils ont peut être attrapé ce nouveau variant". Ce ne sont que des suspicions pour l'instant car seul le séquençage, technique consistant à analyser la totalité du génome du virus, permet de confirmer l’infection au variant Omicron. Les délais sont donc plus longs avant de savoir si oui ou non il y a contamination avec ce nouveau variant

L'interview de Thomas Bernard est à réécouter ici