Covid-19 : en Sarthe, les rendez-vous pour la dose de rappel du vaccin pris d'assaut

"Il n'y a pas de créneau" de vaccination au Mans, "alors j'attends". Comme Charlotte, de nombreux Sarthois tentent depuis les annonces d'Olivier Véran le 25 novembre de prendre rendez-vous pour leur troisième dose de vaccin contre le Covid-19. Mais il faut parfois patienter plusieurs semaines : les centres de vaccination, pharmacies et médecins traitants croulent sous la demande.

C'est notamment le cas de Pierre-Yves Granet, pharmacien à La Milesse. "Le téléphone sonne tout le temps", explique-t-il, au point qu'il a dû arrêter de prendre des rendez-vous jusqu'en février. "Nous sommes cinq, et nous vaccinons 35 personnes par semaine. On ne peut pas faire davantage", précise-t-il, ajoutant qu'il y a "environ 250 personnes sur ma liste d'attente pour un créneau". Selon Pierre-Yves Granet, "le fait qu'ils aient fermé le plus grand centre de vaccination du Mans, et que ça ait coïncidé avec la campagne pour la troisième dose pour tout le monde, ça a créé un sentiment d'urgence chez les gens, qui veulent pouvoir voir confortablement leur famille pendant les fêtes de Noël. Et c'est cette urgence qui est difficile à gérer."

De son côté, l'Agence régionale de santé Pays de la Loire a demandé aux neuf centres de vaccination sarthois de rouvrir "largement, c'est-à-dire du lundi au vendredi", explique le directeur de la délégation du Mans Stephan Domingo, précisant que "certains ont même fait l'effort d'ouvrir le samedi, comme celui de Coulaines." L'objectif de l'ARS est d'atteindre les 20.000 injections dans les centres de vaccination du département d'ici les fêtes de Noël. "Sans compter la médecine de ville - médecins, infirmiers, pharmaciens -, grâce auxquels on espère atteindre les 30.000 vaccinations hebdomadaires", ajoute Stephan Domingo.

Un dixième centre de vaccination va même être installé à Ballon-Saint-Mars pour prêter main forte, à partir du 8 décembre et jusqu'au 28 février 2022 au moins. Il pourra administrer 100 doses de vaccins par jour, et quatre personnels (un infirmier, un médecin, un administratif et un standardiste) seront chargés de son organisation. Les prises de rendez-vous seront mis en ligne sur Doctolib au plus tard ce lundi 6 décembre.