Covid-19 : en Seine-Saint-Denis, "c'est une montée en pente douce", selon le Professeur Adnet

Le nombre de contamination repart légèrement à la hausse en Ile-de-France et particulièrement en Seine-Saint-Denis, mais "on est loin d'une deuxième vague", estime le chef des urgences de l’hôpital de Bobigny, sur France Bleu Paris ce vendredi. Deux indicateurs clignotent sur cinq.

La Seine-Saint-Denis, département le plus touché lors de la première vague de l'épidémie, est repassée au-dessus du seuil de vigilance avec des contaminations en hausse, plus de 10 pour 100.000 habitants la semaine dernière (Santé Publique France). Des signaux "faibles" montrent une reprise de l'épidémie, a aussi admis le ministre de la Santé. Pour autant, "on est loin d'une deuxième vague" en Seine-Saint-Denis, assure le professeur Frédéric Adnet, invité de France Bleu Paris ce vendredi. Il préfère parler d'"une montée en pente douce".

Nombre d'arrivées aux urgences toujours faible

"Sur nos cinq indicateurs, il y en a deux qui sont en train de clignoter, ce sont le nombre d'appels au SAMU , et le nombre de visites à domicile des médecins pour des patients supects de Covid", explique le chef des urgences de l’hôpital Avicenne à Bobigny. "Mais notre nombre de PCR positive est en dessous de 2% [test virologique pour savoir si le patient est contaminé] et notre nombre d'arrivées de patients aux urgences est toujours faible. On a une montée en pente douce sur deux indicateurs, donc le mot ce n'est pas l'inquiétude mais la vigilance", précise le professeur Adnet, directeur médical du SAMU 93.

"On a un peu baissé notre garde" - Professeur Frédéric Adnet, chef des urgences à l'hôpital Avicenne

Selon le professeur Frédéric Adnet, ces nouveaux cas sont liés à un certain relâchement des gestes barrière. Avec la fin du confinement, "on a un peu baissé notre garde. Le virus est toujours là et circule un peu mieux dans la population", explique le chef des urgences.

Le point rassurant, cet été, c'est qu'il va y avoir "une baisse de la densité en Ile-de-France" avec les grands départs en vacances. En revanche, le professeur Adnet s'inquiète pour les retours des franciliens partis à l'étranger notamment en Algérie. Il redoute l'arrivée de patients "porteurs du Covid-19".

Cibler les mesures barrières

Faut-il alors imposer un test à l'aéroport en France ? "Imposer je ne suis pas sur, mais faire une détection de la température corporelle, et si elle est positive, demander à un passager de faire le test, c'est une bonne chose".

Face à ces signaux qui montrent une reprise de l'épidémie dans la région, mais aussi en Bretagne, en Nouvelle-Aquitaine, en PACA, le gouvernement a décidé d'accélérer le calendrier. Le port du masque sera rendu obligatoire dès la semaine prochaine annonce le Premier ministre. Une bonne décision, selon le professeur Adnet. "On est certain aujourd'hui que la transmission du virus est grandement facilitée par les lieux confinés, et donc ce sont des lieux à grand risque", explique-t-il. "C'est un virus qui a horreur des courants d'air, à l'air libre la transmission se fait beaucoup moins."

Pour autant, le professeur Adnet insite, il faut cibler les mesures, "sur les personnes à risques et âgées, et les lieux à risque, à savoir les transports en commun, la cellule familiale et les lieux confinés. "