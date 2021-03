Covid-19 : en un an, l'activité du laboratoire d'analyses médicales de Saint-Lô a doublé

Depuis un an, avec la crise sanitaire de la Covid-19, le travail s'est considérablement accru pour les biologistes, les techniciens et les secrétaires des laboratoires d'analyses médicales. C'est le cas par exemple au laboratoire Cerballiance de Saint-Lô, où l'activité a pratiquement doublé en un an.

Le laboratoire saint-lois réalisait environ 700 analyses par jour, avant la crise sanitaire. Aujourd'hui, il traite près de 1400 dossiers par jour.

C'est lié à la multiplication des tests par PCR de dépistage du coronavirus. Le laboratoire saint-lois "s'y est mis très tôt, dès la fin mars 2020. Au début, on en faisait quelques uns par jour, raconte la biologiste Sophie Ménard. On est monté à une quarantaine par jour en juillet, une centaine en septembre" et depuis, cela n'a fait que croître :

On fait 250 à 300 tests par jour car les infirmières à domicile nous en apportent aussi. C'est assez constant en ce moment, on ne baisse pas vraiment. Et ça, c'est sans compter les 200 tests salivaires réalisés en ce moment, chaque jour, dans les écoles du saint-lois.

Sophie Ménard, biologiste au laboratoire Cerballiance de Saint-Lô Copier

La fatigue malgré les embauches

Ce ne sont plus les biologistes qui font les tests mais une vingtaine d'infirmières libérales qui se relaient chaque après-midi dans un bâtiment modulaire, installé juste à côté. Le laboratoire saint-lois a engagé quatre secrétaires de plus qui ne s'occupent que des tests Covid.

Le laboratoire d'analyses médicales de Saint-Lô a installé un bâtiment modulaire, juste à coté de ses locaux, pour accueillir les patients qui viennent faire un test de dépistage de la Covid-19. © Radio France - Lucie Thuillet

Tous les prélèvements sont ensuite analysés par la technique PCR au laboratoire de Coutances, qui a dû lui aussi étoffer ses équipes de techniciens. "Ils analysent parfois jusqu'à 1200 tests par jour et travaillent jusqu'à 2h du matin, pour pouvoir rendre les résultats en moins de 24h".

Du côté du personnel, il y a de l'usure, reconnait la biologiste Sophie Ménard. Nos secrétaires sont fatiguées, on a beau embaucher, ça augmente toujours. On a l'impression que tout tourne autour du Covid et on n'en voit pas le bout.

Or l'activité s'est encore renforcée depuis quelques jours, avec l'arrivée des tests salivaires dans les écoles du saint-Lois dont s'occupe aussi le laboratoire.