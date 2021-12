Covid-19 : en une semaine, le taux d'incidence a doublé en Bretagne

Plus de 100 000 tests ont été réalisés en une semaine.

Les voyants sont au rouge sur le front du coronavirus en Bretagne : selon Santé Publique France, le taux d'incidence avoisine désormais au 30 décembre, 578 cas pour 100.000 habitants. La semaine dernière, on était à 291 cas pour 100.000. Depuis le 23 décembre, 22.815 cas positifs ont été détectés. Autre chiffre, du 20 au 26 décembre, 104.945 tests PCR ont été pratiqués sur toute la région.

Le virus circule davantage

Dans le détail, le virus a augmenté le plus en Ille-et-Vilaine. Viennent ensuite le Finistère, le Morbihan et enfin les Côtes-d'Armor. Selon l'Agence régionale de santé, "les indicateurs confirment l’accélération de la circulation du virus en Bretagne."

Les autorités sanitaires appellent à respecter les gestes barrières et à accélérer la vaccination, d'autant plus que le nombre d'hospitalisés grimpe : plus 10%, 475 malades soignés en ce moment dans les hôpitaux bretons. 105 clusters ont été recensés : 4 dans les Côtes-d'Armor, 25 dans le Finistère, 42 en Ille-et-Vilaine, 33 dans le Morbihan.

Côté vaccination, 82,6% des Bretons éligibles ont reçu une dose de vaccin anti-Covid.