Covid-19 : en visite en Isère, Olivier Véran ouvre la porte à une 4e dose de vaccin pour certains publics

Le ministre des Solidarités et de la Santé était en visite à Meylan (Isère) près de Grenoble ce vendredi. En compagnie de Gabriel Attal, il a fait un point sur la situation du Covid-19 et ouvre la possibilité d'une 4e dose de vaccin. Dans quelles conditions ?

Olivier Véran et Gabriel Attal visitent ce vendredi un EHPAD en Isère. L'établissement « les ombrages », à Meylan. Et dans le cadre de cette visite sur le périmètre de sa circonscription quand il était député, le ministre des solidarités et de la santé en a profité pour évoquer la situation épidémique en France. Il constate que le nombre de nouveaux cas repart à la hausse dans certains départements.

à lire aussi Covid-19 et levée des restrictions sanitaires : ce qui change ce lundi 28 février

Pour les plus fragiles

Le ministre a apporté quelques précisions sur la situation épidémique et même si ça n’était pas le sujet principal de cette visite initialement, il a un peu précisé les choses pour la quatrième dose.

Ni obligatoire, ni liée à un pass vaccinal

Il n'est pas question de la rendre obligatoire, ni de la lier à un pass vaccinal. D’ailleurs, il insiste sur le fait que la fin de ce pass et du masque restent d’actualité le 14 mars prochain. Cette quatrième dose pourrait surtout être à destination des plus fragiles. Olivier Véran a ainsi demandé à la Haute Autorité de Santé (HAS) de se pencher sur cette question, il a rencontré la présidente de cette autorité la veille, jeudi.

Olivier Véran assure que si cette quatrième dose voit le jour, il y n’y aura pas de problème d’approvisionnement, il précise que les stocks de vaccins sont bons. Le ministre de la Santé, a fait état d'un "rebond" de l'épidémie de Covid-19, mettant en exergue la nécessité pour les personnes fragiles de "continuer à se protéger. Nous constatons actuellement un rebond, en France, dans les pays qui nous entourent, c'est-à-dire que le Covid ne baisse plus, il augmente même", a dit le ministre, ajoutant : "au vu des derniers chiffres d'hier c'est 20% d'augmentation".