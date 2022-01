Covid-19 : enfin une lueur d'espoir en Mayenne ? "Les signaux sont encourageants" estime un épidémiologiste

On voit enfin le bout du tunnel ou plutôt la fin de la vague épidémique, la cinquième vague du Covid-19, résultat de la conjugaison des variants Delta et Omicron. Le scénario du pire s'éloigne, la décrue a commencé, ce sont les propos optimistes d'Arnaud Fontanet, membre du Conseil scientifique. Omicron pourrait être "le début de la fin" de la pandémie, l’Espagne, par exemple, veut apprendre à vivre avec le virus et faire comme pour la grippe. De plus en plus d'experts en santé publique évoquent cette fin depuis l'arrivée du variant Omicron.

L'épidémiologiste rennais Jonathan Roux, invité du 6-9 de France Bleu Mayenne ce mardi, confirme cette tendance rassurante : "on voit que le nombre de cas, au niveau national, commence à stagner. Il y a également une décrue des personnes en réanimation. Ce sont des premiers indices qui montrent qu'on atteint le pic. En Mayenne et en Pays de la Loire, on voit qu'on est toujours dans la pente ascendante du nombre de contaminations. Le pic ne devrait pas tarder, peut-être cette semaine. En Mayenne, le taux d'incidence est de 2.200, 3.000 au niveau national, et c'est sans doute dû au fort taux de vaccination. Et après, on prévoit un pic d'hospitalisations la semaine prochaine car on sait qu'on a toujours un décalage entre les contaminations et les admissions à l'hôpital".