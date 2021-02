Covid-19 : "on est à 30% de variant britannique en Indre-et-Loire" explique le syndicat des biologistes

Selon François Blanchecotte de Joué-les-Tours, le président du syndicat des biologistes, le variant britannique progresse en Touraine. On est à 30% des cas détectés, et on devrait rapidement monter à 50%. Le variant sud-africain et brésilien est en revanche peu présent.

Le variant britannique du Covid-19 progresse en Touraine et dans les départements limitrophes. "On est à 30% de variant anglais" depuis le début de la semaine explique François Blanchecotte, président du Syndicat des biologistes. Un chiffre qui va continuer d'augmenter. Selon François Blanchecotte, "on devrait vite monter à 50% de variant anglais dans les prochains jours". Le patron des Laboratoires ABO+, dont le siège social est à Joué-les-Tours, explique que ces variants sont détectés uniquement après un test PCR classique. Des tests qui sont ensuite acheminés vers des plateformes qui peuvent détecter les trois variants. Cette opération n'est pas possible avec des tests antigéniques.

De nouveaux réactifs pour mesurer les variants sud-africains et brésiliens

Par ailleurs, concernant les variant sud-africain et brésilien, le taux de psoitivité est inférieur à 2%, que ce soit en Indre-et-Loire, Indre et Loir-et-Cher. C'est conforme à la moyenne nationale. "De nouveaux réactifs vont nous permettre d'identifier chaque souche" explique François Blanchecotte. Pour le président du Syndicat des biologistes , le variant britannique ne sera pas suplanté dans un court terme par les variants sud-africains ou brésiliens. Pour lui les semaines à venir vont être riche d'enseignements. "Le gouvernement a mis en place de nouvelles restrictions assez fortes en cas de détection de ces variants : isolement de 10 jours, puis test PCR, et possibilité d'un reconfinement de 7 jours si le teste est de nouveau positif. Si vous ajoutez à cela, les vacances pendant lesquelles les élèves vont être mis au vert, on va pouvoir mesurer ce que ça donne". En sachant que les laboratoires devront effectuer des contrôles sur les enfants et adolescents lors de la rentrée.