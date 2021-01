Covid-19 et frontières françaises : il faut un test PCR négatif pour traverser le Rhin

Le gouvernement français espère ralentir la progression du virus.

Tout voyageur qui arrive en France doit maintenant montrer un test PCR négatif réalisé depuis moins de trois jours. Une mesure qui ne concerne pas les enfants de moins de 11 ans.

Elle ne concerne pas non plus les personnes qui résident en Allemagne ou en Suisse, à proximité de la frontière, qui effectuent un déplacement dans un rayon de 30 km autour de leur domicile, et qui n'ont pas prévu de séjourner chez nous plus de 24 heures. Les travailleurs frontaliers pourront donc exercer normalement leur activité.

Il faudra tout de même justifier ces visites brèves. Des attestations de déplacement ont été mises en ligne sur le site du Ministère de l'Intérieur.

Pas de vacances en Allemagne pour le moment pour les Alsaciens

Pour les Alsaciens qui tiennent à se rendre malgré tout chez leurs voisins, rappelons qu'en Allemagne, les trois Länder proches, Bade-Wurtemberg, Rhénanie-Palatinat et Sarre, nous tolèrent, eux aussi, sans fournir de test PCR, durant 24 heures, mais que leurs hôtels n'accueillent pas de touristes.

Dans une semaine, les Suisses, qui exigent déjà un test PCR négatif pour les passagers aériens à l'arrivée, vont mettre en place un formulaire électronique, histoire de mieux tracer les voyageurs infectés qui franchissent leur frontière.

Enfin, attention si vous séjournez dans une station de ski en Suisse, vous risquez une mise en quarantaine à votre retour en France !