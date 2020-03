Covid-19 : et si on restait solidaires entre voisins ?

On ne présente plus Atanase Perifan, le fondateur de l'association Voisins solidaires et de la Fête des voisins

Atanase Perifan propose un kit d'entraide entre voisins spécial Coronavirus Copier

À rebours des manifestations de paniques individuelles qui nous ont été présentées ces dernier jours, Atanase Perifan prône l’entraide et même la « dépendance » à laquelle nous sommes astreints. On parle de la continuité de service dans le monde de l’entreprise, mais comment maintenir la continuité de vie pour les personnes fragile qui le sont d’autant plus en période de crise ?

Le site Voisins Solidaires propose un kit d’entraide entre voisins afin de :

Répertorier les besoins, les capacités, les disponibilités, les services

Partager les numéros de téléphone de ses voisins

Disposer de conseils santé réalisés par des experts

Le réseau de voisins Solidaires comprends également un réseau de pharmaciens solidaires qu’il peut facilement mettre en contact avec celles et ceux qui en auraient besoin.