Covid-19 et vaccination : ce qui change ce mercredi 15 décembre

C'est le jour J pour les plus de 65 ans. Ceux qui n'ont pas reçu leur dose de rappel du vaccin contre le Covid-19, six mois et cinq semaines après leur dernière injection, vont voir leur pass sanitaire désactivé. Les moins de 65 ans seront concernés à leur tour par cette obligation à partir du 15 janvier. En pratique, cela signifie que les personnes qui ne sont pas complètement vaccinées (et qui n'ont pas de certificat datant d'au moins 11 jours et de moins de 6 mois attestant qu'ils ont attrapé le virus) sont tenues de présenter un test négatif datant de 24 heures maximum pour accéder aux lieux publics où le pass est obligatoire (restaurants, bars, musées, cinémas etc.) Depuis le 15 octobre, ces dépistages sont payants pour les non-vaccinés.

Alors que les hôpitaux français accueillent de plus en plus de patients atteints du Covid-19 - plus de 2.700 en réanimation ce lundi 13 décembre selon Santé publique France - l'exécutif veut intensifier la campagne vaccinale. Pour les personnes de 65 ans et plus, les publics prioritaires et les non-vaccinés, la vaccination peut ainsi être effectuée sans rendez-vous, "quel que soit le centre".

La vaccination ouverte pour les 5-11 ans "fragiles"

Autre public ciblé par le gouvernement pour enrayer la progression de l'épidémie : les enfants. Invité de France Bleu Alsace le 11 décembre, le Premier ministre Jean Castex a estimé que "la vaccination" des 5-11 ans était "une nécessité". Même s'ils ne développent pas de formes graves de la maladie, les enfants "sont des transmetteurs" du virus a-t-il souligné. "J'en suis l'exemple vivant : c'est ma fille de 11 ans qui m'a donné le virus il y a quelques semaines. J'étais vacciné, donc je n'ai eu qu'une forme extrêmement légère. Donc oui, la vaccination des enfants est une nécessité."

À compter de ce mercredi 15 décembre, la vaccination est ouverte aux quelques 360.000 enfants âgés de 5 à 11 ans risquant de développer des formes graves, sur la base du volontariat.

Pour les autres enfants, soit environ 6 millions de 5-11 ans, l'exécutif attend encore les "feux verts" de la HAS et du Comité consultatif national d'éthique (CCNE). Dans un avis publié le 6 décembre, le Conseil d'orientation de la stratégie vaccinale s'est dit "favorable mais avec des réserves" à la vaccination de ces enfants qui ne présentent pas de risques de contracter des formes graves du Covid-19. Elle pourrait débuter, "sur la base du volontariat, d'ici à la fin de l'année", a indiqué Jean Castex évoquant les 20 et 27 décembre. Depuis le début du mois de décembre, la Suisse, l'Espagne ou encore le Portugal ont autorisé la vaccination des 5-11 ans.